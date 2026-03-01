Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Co drugi Polak nie chce, aby Donald Tusk był premierem po wyborach w 2027 r. Wyniki sondażu

Wiemy, czy Polacy chcieliby, aby po wyborach w 2027 roku premier Donald Tusk pozostał premierem. Odpowiedzi na takie pytanie udzielili uczestnicy sondaży SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 01.03.2026 08:14

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Donald Tusk stoi na czele rządu koalicji, która powstała po wyborach z 15 października 2023 roku od 13 grudnia 2023 roku – wówczas jego rząd, po uzyskaniu wotum zaufania w parlamencie został zaprzysiężony przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Od 2021 roku Tusk ponownie stoi na czele Platformy Obywatelskiej (dziś Koalicji Obywatelskiej) – przewodnictwo w partii przejął po pięciu latach na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. 8 marca lider KO ma zostać wybrany na kolejną kadencję na stanowisku przewodniczącego partii – jest jedynym kandydatem na to stanowisko. 

Donald Tusk jest premierem najdłużej sprawującym ten urząd w III RP

Tusk stał już na czele PO w latach 2003–2014 – ustąpił z tego stanowiska po wybraniu go na przewodniczącego Rady Europejskiej. Był też premierem rządu w latach 2007–2014 (z tego stanowiska również ustąpił po wyborze na przewodniczącego RE). Tusk łącznie sprawuje urząd premiera już przez ponad 3 300 dni, co czyni go najdłużej urzędującym premierem w historii III RP. 

Czytaj więcej

Radosław Sikorski i Karol Nawrocki
Polityka
Sondaż: Polacy nadal najbardziej ufają Karolowi Nawrockiemu. Ale jeden polityk go goni

Po przegranych przez kandydata KO, Rafała Trzaskowskiego, wspieranego w II turze przez całą koalicję rządzącą, wyborów prezydenckich w 2025 roku, pojawiły się spekulacje, że – w przypadku pogorszenia się notowań rządu i KO – Tusk może odejść z fotela premiera przed końcem kadencji. W takim scenariuszu na czele rządu miałby go zastąpić minister spraw zagranicznych (a po rekonstrukcji rządu – także wicepremier) Radosław Sikorski. Nominację Sikorskiego na wicepremiera niektórzy odczytywali właśnie jako wzmocnienie jego pozycji w rządzie w związku z możliwością ewentualnej zmiany na czele Rady Ministrów. Jednak jesienią KO umocniła się w sondażach, a jej największy polityczny rywal, PiS, pogrążył w wewnętrznym konflikcie – w ostatnim sondażu CBOS poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego spadło poniżej 20 proc. Obecnie głosy o tym, że przed końcem kadencji może dojść do zmiany na czele rządu, już się nie pojawiają.

Tusk jest ostro krytykowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, który określa go jako najgorszego premiera w historii III RP. Żaden z obecnych koalicjantów nie podnosi jednak kwestii ewentualnej zmiany na czele rządu. Sondaże wskazują, że gdyby wybory odbyły się dziś, Koalicja Obywatelska wygrałaby je uzyskując ponad 30 proc. głosów, ale nie zdobyłaby bezwzględnej większości, większość utraciłaby także prawdopodobnie obecna koalicja rządząca – sondaże wskazują, iż szans na pokonanie progu wyborczego nie ma Polska 2050 (ani powstałe w wyniku jej podziału środowisko klubu parlamentarnego Centrum), a na progu wyborczym balansuje PSL. KO mogłaby – jak wynika z sondaży – próbować natomiast budować koalicję z Konfederacją (te dwie partie miałyby wspólnie większość). Z kolei PiS do budowy koalicji większościowej – jak wynika z obecnych sondaży – potrzebowałby Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. 

Reklama
Reklama

Sondaż: 36,8 proc. Polaków chciałoby, aby Donald Tusk był premierem po wyborach w 2027 roku

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy chcieliby, aby Donald Tusk był premierem po wyborach w 2027 roku.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 36,8 proc. badanych. To o kilka punktów procentowych więcej niż KO uzyskuje w ostatnich sondażach.

50,6 proc. respondentów odpowiedziało „nie”.

12,6 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie. 

– Przeciwnikami Donalda Tuska jako premiera po wyborach w 2027 roku częściej są mieszkańcy miast do 20 tys. mieszkańców (60 proc.), osoby poniżej 50 roku życia (głównie osoby w wieku 30-39 lat (59 proc.) oraz osoby z wykształceniem średnim (53 proc.) – komentuje wyniki badania Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research.

Reklama
Reklama
Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 24-25 lutego 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Piotr Duda
Polityka
Szef „Solidarności" Piotr Duda: To nie reforma PIP, tylko pudrowanie rzeczywistości
Generał Roman Polko
Polityka
Generał Roman Polko: Ukraina potrzebuje wsparcia Europy, tak jak Polska programu SAFE
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Kulisy rozgrywki Ryszarda Czarneckiego. „Traktuje Brauna jak Leppera”
Polityka
Kulisy rozgrywki Ryszarda Czarneckiego. „Traktuje Brauna jak Leppera”
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama