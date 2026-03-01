Ajatollah Ali Chamenei zginął w czasie ataku na Teheran w sobotę rano, co następnego dnia, gdy Irańczycy się budzili, potwierdziły państwowe media. Był najwyższym przywódcą Islamskiej Republiki Iranu, co oznacza pełnienie najważniejszej roli religijnej i politycznej w tym państwie.

Chamenei był od 37 lat głową systemu, głową reżimu, jednego z najbardziej represyjnych na świecie i zarazem jednego z najbardziej izolowanych, okładanych sankcjami i atakowanych militarnie.

Dla wielu, także Irańczyków, był symbolem zła, zniewolenia i braku szans. Reakcje na śmierć Chameneiego są takie, jak na śmierć innych dyktatorów, Saddama Husajna czy Muammara Kaddafiego.

Jakie jest znaczenie śmierci Alego Chameneiego dla Iranu, regionu, świata

Ale koniec Chameneiego wydaje się ważniejszy niż przywódców Iraku i Libii, bo przyszłość Iranu to przyszłość całego regionu. A nawet szerzej – przyszłość konfrontacji Ameryki i jej zachodnich aliantów z Chinami i ich sojusznikami.