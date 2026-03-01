Ajatollah Ali Chamenei podczas spotkania z oficerami irańskich Sił Powietrznych
Ajatollah Ali Chamenei zginął w czasie ataku na Teheran w sobotę rano, co następnego dnia, gdy Irańczycy się budzili, potwierdziły państwowe media. Był najwyższym przywódcą Islamskiej Republiki Iranu, co oznacza pełnienie najważniejszej roli religijnej i politycznej w tym państwie.
Chamenei był od 37 lat głową systemu, głową reżimu, jednego z najbardziej represyjnych na świecie i zarazem jednego z najbardziej izolowanych, okładanych sankcjami i atakowanych militarnie.
Dla wielu, także Irańczyków, był symbolem zła, zniewolenia i braku szans. Reakcje na śmierć Chameneiego są takie, jak na śmierć innych dyktatorów, Saddama Husajna czy Muammara Kaddafiego.
Ale koniec Chameneiego wydaje się ważniejszy niż przywódców Iraku i Libii, bo przyszłość Iranu to przyszłość całego regionu. A nawet szerzej – przyszłość konfrontacji Ameryki i jej zachodnich aliantów z Chinami i ich sojusznikami.
Izraelskie i amerykańskie ataki na Iran z 28 lutego 2026 roku
Na razie nie wiadomo, czy Chameneiego zabiła bomba amerykańska czy izraelska. USA i Izrael wspólnie zaczęły w sobotę rano kolejną wojnę przeciw Iranowi, bo razem chcą zbudować nowy Bliski Wschód, w całości przyjazny wobec Izraela lub przynajmniej niemanifestacyjnie wobec niego wrogi oraz pozwalający robić wielkie interesy pod wodzą Amerykanów.
Przyszłość Iranu jest niejasna. Reżim nie ma głowy, nie ma też kilku kluczowych dowódców, którzy również zginęli w sobotę. Ale nadal istnieje. Reżim to wiele milionów ludzi zorganizowanych i przygotowanych na wszystko. Śmierć, męczeństwo mają dla szyitów niezrozumiały dla nas wymiar.
Przeciwnicy, którzy dostali teraz od Donalda Trumpa szansę na dobicie reżimu, nie są zorganizowani ani przygotowani. Są pozytywne scenariusze – na przykład masowe przechodzenie ludzi reżimu na drugą stronę i okres przejściowy, po którym „Iran będzie znowu wielki”. Ale zapewne nawet ich nie da się zrealizować bez poważnego przelewu krwi.
System władzy w Iranie
Są i scenariusze bardzo złe: chaos czy wojna domowa w Iranie. Oraz kolejne, nieograniczone w czasie, odwetowe ataki krwawiącego reżimu na cele za granicą, które kojarzą mu się z Ameryką i Izraelem. Nie tylko na bazy wojskowe, lotniska czy hotele po drugiej stronie Zatoki Perskiej.
Te ataki, które Islamska Republika już przeprowadziła, spowodowały, że odżyły stare podziały w świecie muzułmańskim. Jeszcze niedawno część ważnych krajów arabskich uznawała, że Iran już osłabł i nie jest dla nich największym zagrożeniem, bardziej obawiały się rozpychającego się w regionie Izraela, małego-wielkiego hegemona, mającego za plecami USA. I nie były gotowe na kolejny etap tzw. Porozumień Abrahamowych, czyli lansowanej od pierwszej kadencji Trumpa normalizacji stosunków z Izraelem. Teraz potępiają odwetowe ataki Iranu, a nie wszczęcie wojny przez Trumpa i Beniamina Netanjahu.
To nie musi oznaczać, że duch Porozumień Abrahamowych opanuje lada moment cały region. Wszystko na Bliskim Wschodzie może być chwilowe. A najtrudniejsza do oszacowania jest dalsza przyszłość. Przestrogą są losy Iraku i Libii po upadku tamtejszych dyktatorów. To nie powinno teraz zaprzątać głowy Irańczykom, świętującym śmierć najważniejszego ajatollaha. Mają szansę, jakiej nigdy nie mieli.
