Podobnie postąpiły też państwa takie jak Arabia Saudyjska.

To jest całkowicie niewyobrażalne w sytuacji, gdy Irańczycy realizują swoją zapowiedź odwetowych ataków na amerykańskie obiekty, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Trzeba im było wierzyć. Te zapowiedzi to był zresztą jeden z powodów, dla których państwa Zatoki Perskiej próbowały się włączyć w negocjacje między USA a Iranem i zachęcały Stany Zjednoczone, by nie szły na wojnę. Wiele krajów nie traktuje problemu stwarzanego przez Iran jako problemu samego w sobie. Traktują Iran jako podzbiór innych problemów, które same mają. Na przykład premier Australii Albanese został ostro skrytykowany przez Stany Zjednoczone i Izrael za rzekome sprzyjanie rozkwitowi antysemityzmu i doprowadzenie do masakry australijskich Żydów w Sydney. Tym razem więc w 100 proc. poparł Stany Zjednoczone atakujące Iran, co jest bardziej radykalnym stanowiskiem wobec Iranu niż kiedykolwiek wcześniej zajęte przez Australijczyków. I myślę, że to samo będzie miało miejsce w Europie. Nie będziemy brać pod uwagę słuszności czy niesłuszności niesprowokowanej agresji. Będziemy to traktować jako coś podrzędnego w stosunku do naszego pozycjonowania się wobec Stanów Zjednoczonych. W krajach, które wymieniłem, nie mamy odwagi krytykować Ameryki, pomimo wielu obiektywnych rażących luk w jej narracji, lekkomyślności jej działań, zagrożenia dla regionu. Mimo szerokiego wachlarza potencjalnych konsekwencji – z wojną domową w Iranie włącznie.

Wojna domowa w Iranie jest możliwa?

Są cztery scenariusze. Pierwszy to chaos, w którym wiele milionów ludzi związanych z reżimem decyduje się zorganizować zbrojny opór, aby się chronić. Duża część irańskiego przywództwa nie ma dokąd uciec. I nie boją się śmierci. Kult męczeństwa jest ważny dla wielu z nich, choć nie wszystkich. Wojna domowa jest więc możliwa.

Druga możliwość to przetrwanie reżimu. Oczywiście krwawiącego. Utrzymuje on władzę nad społeczeństwem. Zachowuje wewnętrzną spójność i pewną zdolność do egzekwowania prawa i porządku. Byłby znacznie słabszy niż obecnie, ale bunt nie zagrażałby mu do tego stopnia, żeby ​​mógł utracić kontrolę.

Trzeci scenariusz: po poważnym osłabieniu systemu, w tym ewentualnym zabiciu niektórych liderów, szeregowi funkcjonariusze sił bezpieczeństwa dojdą do wniosku, że nikt już nie ma kontroli i zdecydują się przejść na drugą stronę. W tym momencie rodzi się pomysł pojawienia się nowych sił politycznych w Iranie. Obecnie nic takiego nie istnieje. Nie ma organizacji, nie ma struktur regionalnych. Nie ma zbiorowego porozumienia między przeciwnikami reżimu co do tego, co zrobić, gdy reżim upada. Załóżmy jednak na potrzeby tego scenariusza, że ​​upadkowi sił bezpieczeństwa towarzyszy pojawienie się nowych sił politycznych. To z kolei mogłoby doprowadzić do jakiegoś rodzaju negocjacji, zwołania konwentu, na którym delegaci z całego kraju opracowaliby porozumienie przejściowe, a następnie przeprowadzono by referendum w celu ustalenia, jak Iran powinien być rządzony w dłuższej perspektywie.