Zgodnie z obowiązującymi przepisami, budynki muszą być usytuowane w pewnej odległości od granicy działki
Budowa domu jednorodzinnego wymaga od inwestora nie tylko sporych nakładów finansowych, ale również znajomości obowiązujących przepisów. Jednym z najważniejszych zagadnień jest usytuowanie budynku względem granicy sąsiedniej działki. Regulacje w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jak blisko granicy działki można postawić dom?
Przepisy jasno wskazują minimalne odległości, jakie należy zachować przy sytuowaniu budynku. W większości przypadków są one uzależnione od tego, czy konkretna ściana domu ma okna lub drzwi. Dokładne informacje na ten temat znajdziemy w dziale II, rozdziale 1, §12, ust. 1 wspomnianego rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odległość budynku od granicy działki nie może być mniejsza niż:
Przepisy przewidują, że każda płaszczyzna powstała w wyniku załamania lub uskoku ściany jest traktowana jako oddzielna ściana.
Ostatnia nowelizacja rozporządzenia, która miała miejsce w 2024 r., sprawiła, że inwestorzy mają znacznie większą elastyczność w sytuowaniu budynków. Dotyczy to zwłaszcza działek o nieregularnych kształtach. Obecnie w niektórych przypadkach istnieje możliwość usytuowania budynku zwróconego w stronę granicy działki ścianą z oknami lub drzwiami w odległości mniejszej niż 4 m, ale nie mniejszej niż 3 m od tej granicy. Kiedy jest to możliwe? Gdy ściana budynku jest usytuowana w sposób inny niż równoległy do tej granicy działki oraz gdy odległość zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi wynosi nie mniej niż 4 m od granicy tej działki.
Prawo przewiduje również sytuacje, w których budynek może znaleźć się znacznie bliżej granicy działki, a nawet bezpośrednio przy niej. Kluczowe znaczenie ma tutaj miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Przepisy regulują nie tylko położenie samego budynku, ale również jego elementów. W przypadku takich części jak okap, gzyms, balkon, daszek nad wejściem, galeria, taras, schody zewnętrzne, rampa lub pochylnia (z wyjątkiem pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych), które są skierowane w stronę granicy działki, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m od tej granicy. Dopuszcza się zmniejszenie odległości okapu do 1 m, jeśli dom może zostać postawiony w odległości 1,5 m od granicy.
Z kolei okna dachowe zwrócone w stronę sąsiedniej działki muszą znajdować się w odległości minimum 4 m od granicy, a balkon w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – co najmniej 3 m od tej granicy.
