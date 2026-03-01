Z tego artykułu dowiesz się: Jakie odległości od granicy działki należy zachować przy budowie domu?

W jakich przypadkach możliwe jest usytuowanie domu bliżej granicy działki niż standardowe 4 metry?

Kiedy można postawić dom 1,5 metra od granicy działki?

Jakie są wymagane odległości dla poszczególnych elementów budynku, takich jak balkony czy okapy, od granicy działki?

Budowa domu jednorodzinnego wymaga od inwestora nie tylko sporych nakładów finansowych, ale również znajomości obowiązujących przepisów. Jednym z najważniejszych zagadnień jest usytuowanie budynku względem granicy sąsiedniej działki. Regulacje w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jak blisko granicy działki można postawić dom?

Ile metrów od sąsiada można wybudować dom? Przepisy w 2026 r.

Przepisy jasno wskazują minimalne odległości, jakie należy zachować przy sytuowaniu budynku. W większości przypadków są one uzależnione od tego, czy konkretna ściana domu ma okna lub drzwi. Dokładne informacje na ten temat znajdziemy w dziale II, rozdziale 1, §12, ust. 1 wspomnianego rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odległość budynku od granicy działki nie może być mniejsza niż:

4 m – jeśli budynek jest zwrócony w stronę tej granicy ścianą z oknami lub drzwiami,

3 m – jeśli jest zwrócony ścianą bez okien lub drzwi,

5 m – jeśli jest to budynek mieszkalny wielorodzinny o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych, zwrócony ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy,

5 m – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę tej granicy.

Przepisy przewidują, że każda płaszczyzna powstała w wyniku załamania lub uskoku ściany jest traktowana jako oddzielna ściana.