Jak blisko granicy działki można postawić dom? Sprawdź, zanim zaczniesz budowę

Planując budowę domu, inwestor musi uwzględnić konkretne odległości od granicy działki. Przepisy jasno określają, jak blisko sąsiada może znaleźć się nasza nieruchomość. Jak wygląda to w praktyce?

Publikacja: 01.03.2026 06:04

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, budynki muszą być usytuowane w pewnej odległości od granicy dzi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, budynki muszą być usytuowane w pewnej odległości od granicy działki

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie odległości od granicy działki należy zachować przy budowie domu?
  • W jakich przypadkach możliwe jest usytuowanie domu bliżej granicy działki niż standardowe 4 metry?
  • Kiedy można postawić dom 1,5 metra od granicy działki?
  • Jakie są wymagane odległości dla poszczególnych elementów budynku, takich jak balkony czy okapy, od granicy działki?

Budowa domu jednorodzinnego wymaga od inwestora nie tylko sporych nakładów finansowych, ale również znajomości obowiązujących przepisów. Jednym z najważniejszych zagadnień jest usytuowanie budynku względem granicy sąsiedniej działki. Regulacje w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jak blisko granicy działki można postawić dom?

Ile metrów od sąsiada można wybudować dom? Przepisy w 2026 r.

Przepisy jasno wskazują minimalne odległości, jakie należy zachować przy sytuowaniu budynku. W większości przypadków są one uzależnione od tego, czy konkretna ściana domu ma okna lub drzwi. Dokładne informacje na ten temat znajdziemy w dziale II, rozdziale 1, §12, ust. 1 wspomnianego rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odległość budynku od granicy działki nie może być mniejsza niż:

  • 4 m – jeśli budynek jest zwrócony w stronę tej granicy ścianą z oknami lub drzwiami,
  • 3 m – jeśli jest zwrócony ścianą bez okien lub drzwi,
  • 5 m – jeśli jest to budynek mieszkalny wielorodzinny o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych, zwrócony ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy,
  • 5 m – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę tej granicy.

Przepisy przewidują, że każda płaszczyzna powstała w wyniku załamania lub uskoku ściany jest traktowana jako oddzielna ściana.

Ostatnia nowelizacja rozporządzenia, która miała miejsce w 2024 r., sprawiła, że inwestorzy mają znacznie większą elastyczność w sytuowaniu budynków. Dotyczy to zwłaszcza działek o nieregularnych kształtach. Obecnie w niektórych przypadkach istnieje możliwość usytuowania budynku zwróconego w stronę granicy działki ścianą z oknami lub drzwiami w odległości mniejszej niż 4 m, ale nie mniejszej niż 3 m od tej granicy. Kiedy jest to możliwe? Gdy ściana budynku jest usytuowana w sposób inny niż równoległy do tej granicy działki oraz gdy odległość zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi wynosi nie mniej niż 4 m od granicy tej działki.

Kiedy można zbudować dom 1,5 m od granicy działki?

Prawo przewiduje również sytuacje, w których budynek może znaleźć się znacznie bliżej granicy działki, a nawet bezpośrednio przy niej. Kluczowe znaczenie ma tutaj miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

  • Jeśli plan dopuszcza taką możliwość, budynek można usytuować w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy niej. Dotyczy to jednak wyłącznie ścian bez okien i drzwi. W przypadku braku planu miejscowego należy sprawdzić warunki zabudowy wydane dla danej działki.
  • Istnieje także możliwość budowy domu bezpośrednio przy granicy, jeśli jego ściana będzie przylegać do ściany budynku znajdującego się na działce sąsiedniej. W takiej sytuacji wysokość budynku musi być zgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • Inwestor ma możliwość budowy domu do 1,5 m od granicy działki lub przy granicy jeszcze w jednym przypadku – gdy działka ma szerokość 16 m lub mniej. Należy jednak dodać, że budynek musi być zwrócony w stronę tej granicy ścianą bez okien i drzwi.

Odległości innych elementów budynku. O czym jeszcze musi pamiętać inwestor?

Przepisy regulują nie tylko położenie samego budynku, ale również jego elementów. W przypadku takich części jak okap, gzyms, balkon, daszek nad wejściem, galeria, taras, schody zewnętrzne, rampa lub pochylnia (z wyjątkiem pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych), które są skierowane w stronę granicy działki, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m od tej granicy. Dopuszcza się zmniejszenie odległości okapu do 1 m, jeśli dom może zostać postawiony w odległości 1,5 m od granicy.

Z kolei okna dachowe zwrócone w stronę sąsiedniej działki muszą znajdować się w odległości minimum 4 m od granicy, a balkon w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – co najmniej 3 m od tej granicy.

