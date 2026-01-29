Od marca nowe przepisy dotyczące ksiąg wieczystych i KRS. Prezydent podpisał ustawę

Obecnie Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych umożliwia samodzielne wydrukowanie odpisu ksiąg wieczystych, wyciągu z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeśli za jego pośrednictwem został złożony wniosek o wydanie tych dokumentów. Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych i mogą stanowić wymagany załącznik do wniosku wnoszonego w postaci elektronicznej do organu administracji publicznej. W takim przypadku konieczne jest jednak załączenie do wniosku dokumentu elektronicznego.

Podpisana w środę przez prezydenta ustawa przewiduje nadanie mocy dokumentów wydanych przez sąd odpisom ksiąg wieczystych, wyciągom z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeniom o zamknięciu ksiąg wieczystych sporządzanym nie tylko w formie wydruków, ale również w formie dokumentów elektronicznych generowanych przez system teleinformatyczny.

Newsletter KRS w aplikacji mObywatel

Nowelizacja wprowadza także rozwiązanie umożliwiające użytkownikom aplikacji mObywatel dostęp do informacji z tzw. newslettera Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki temu użytkownicy będą mogli otrzymywać aktualne informacje dotyczące podmiotów wpisanych do KRS za pośrednictwem aplikacji. Co ważne, dostęp do danych z KRS za pośrednictwem mObywatela będzie ograniczony do danych podmiotów, z którymi konkretny użytkownik aplikacji jest powiązany przez PESEL. Zgodnie z obowiązującymi przepisami można jednorazowo przesłać dane maksymalnie 50 podmiotów – limit ten pozostanie bez zmian.

Nowe przepisy dotyczące elektronicznych dokumentów z ksiąg wieczystych wejdą w życie 31 marca, a dotyczące KRS 31 maja.