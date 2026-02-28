Rzeczpospolita
Prawo
Urzędnicy mierzą każdy centymetr. Nawet 10 tys. zł kary

Nawet 10 tys. zł kary może grozić za postawienie szopy ogrodowej na własnej działce w sposób niezgodny z przepisami. Podczas kontroli mogą liczyć się centymetry. Ważna jest tu przede wszystkim odległość od działki sąsiada.

Publikacja: 28.02.2026 19:04

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Zanim zdecydujemy się na budowę szopy ogrodowej na narzędzia na terenie swojej działki, warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Jeśli zostanie ona usytuowana zbyt blisko granicy działki lub jej wielkość przekroczy określone parametry, właściciel musi się liczyć z konsekwencjami finansowymi.

Odległość od granicy działki. Gdzie może stanąć szopa ogrodowa?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek musi znajdować się w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy działki, jeżeli ma ścianę z oknami lub drzwiami zwróconą w jej stronę lub co najmniej 3 m, jeśli ściana ta nie ma okien lub drzwi.

Przepisy dopuszczają także usytuowanie budynku w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra lub bezpośrednio przy granicy działki, ale pod pewnymi warunkami. Mowa tu o budynkach znajdujących się na wąskich działkach budowlanych o szerokości do 16 m, a także o budynkach gospodarczych lub garażach o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m. Przepisy te będą miały zastosowanie w przypadku szopy ogrodowej. Warto jednak dodatkowo sprawdzić, czy taką możliwość przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Budowa szopy ogrodowej może wymagać pozwolenia. Kiedy jest konieczne, a kiedy nie?

Budowa szopy ogrodowej w większości przypadków nie będzie wymagała pozwolenia, ale jej postawienie na działce może się wiązać z koniecznością zgłoszenia do organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Decydująca będzie jej wielkość oraz fakt, czy jest trwale związana z gruntem. Jeśli budynek ma wielkość powyżej 35 m kw. będzie wymagać pozwolenia na budowę. Jest ono konieczne również w przypadku, gdy na każde 500 m kw. powierzchni działki przypadają więcej niż dwa obiekty, takie jak budynki gospodarcze, garaże i wiaty.

Szopa ogrodowa przeważnie nie przekracza wielkości 35 metrów kwadratowych. Nie oznacza to jednak, że jej budowa nie wymaga spełnienia żadnych formalności. Mniejsze budynki wymagają bowiem zgłoszenia. Szopę zaliczamy do budynków, jeśli jest obiektem trwale związanym z gruntem, wydzielonym z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, a także posiada fundamenty i dach.

Szopa nie będzie wymagać pozwolenia ani zgłoszenia, jeżeli stanowi wolnostojącą altanę, ma powierzchnię zabudowy do 35 m kw. i nie jest trwale związana z gruntem.

Wysokie kary za budowę szopy w ogrodzie. Liczą się centymetry

Budowa szopy ogrodowej niezgodnie z przepisami może okazać się kosztowna. Kary mogą sięgnąć łącznie nawet 10 tys. zł. Jeśli obiekt nie spełnia wymaganych prawem warunków, a więc gdy został wybudowany bez wymaganego zgłoszenia albo znajduje się w pasie między granicą działki, a 1,5 metra od niej, urzędnicy mogą go uznać za samowolę budowlaną. 

Opłata za legalizację samowoli budowlanej wynosi 5 tys. zł. W przypadku braku zapłaty – budynek będzie musiał zostać rozebrany. Właściciel może również zostać ukarany grzywną za wykonanie robót niezgodnie z przepisami. Jej maksymalna wysokość to również 5 tys. zł.

Źródło: rp.pl

