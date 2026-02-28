Urzędnicy mierzą każdy centymetr. Nawet 10 tys. zł kary

Zanim zdecydujemy się na budowę szopy ogrodowej na narzędzia na terenie swojej działki, warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Jeśli zostanie ona usytuowana zbyt blisko granicy działki lub jej wielkość przekroczy określone parametry, właściciel musi się liczyć z konsekwencjami finansowymi.

Odległość od granicy działki. Gdzie może stanąć szopa ogrodowa?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek musi znajdować się w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy działki, jeżeli ma ścianę z oknami lub drzwiami zwróconą w jej stronę lub co najmniej 3 m, jeśli ściana ta nie ma okien lub drzwi.

Przepisy dopuszczają także usytuowanie budynku w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra lub bezpośrednio przy granicy działki, ale pod pewnymi warunkami. Mowa tu o budynkach znajdujących się na wąskich działkach budowlanych o szerokości do 16 m, a także o budynkach gospodarczych lub garażach o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m. Przepisy te będą miały zastosowanie w przypadku szopy ogrodowej. Warto jednak dodatkowo sprawdzić, czy taką możliwość przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Budowa szopy ogrodowej może wymagać pozwolenia. Kiedy jest konieczne, a kiedy nie?

Budowa szopy ogrodowej w większości przypadków nie będzie wymagała pozwolenia, ale jej postawienie na działce może się wiązać z koniecznością zgłoszenia do organów administracji architektoniczno-budowlanej.