Przyszłość ROD zagrożona. Działkowcy domagają się zmian w przepisach

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców przyznaje, że mamy do czynienia z systematycznym zmniejszaniem liczby działek dostępnych dla rodzin. ROD-y są stopniowo likwidowane, a gminy nie podejmują działań mających na celu ich odtworzenie, tłumacząc się brakiem terenów. O sprawie informuje Portal Samorządowy.

Działkowcy domagają się nowych gruntów pod ROD-y

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje obecnie projekt ustawy wspierającej budownictwo społeczne. Mają pojawić się w nim zapisy dotyczące uproszczenia przekazywania gruntów państwowych do gmin oraz preferencyjnych stawek za użytkowanie wieczyste w odniesieniu do terenów przeznaczonych pod budownictwo społeczne. Związek działkowców uważa, że nowe przepisy powinny objąć także ogrody działkowe.

Jednym z głównych postulatów PZD jest wprowadzenie możliwości przekazywania gruntów państwowych gminom z przeznaczeniem pod ogrody działkowe. Nowy mechanizm pozwoliłby na korzystanie z zasobów Skarbu Państwa. Dzięki temu możliwe byłoby zakładanie nowych ogrodów lub odtwarzanie tych zlikwidowanych wcześniej. Jak przyznają działkowcy, zainteresowanie działkami jest bardzo duże, a brak nowych terenów prowadzi do dalszego ograniczania dostępu dla mieszkańców miast. Postulat ten popierają także samorządy, ponieważ ułatwiłby prowadzenie inwestycji publicznych na terenach dawnych ogrodów, bez konfliktów związanych z koniecznością odtwarzania ROD w innych lokalizacjach.

PZD chce zmniejszenia stawek za użytkowanie wieczyste

Drugi ważny postulat dotyczy opłat za użytkowanie wieczyste. Obecnie działkowcy w wielu przypadkach płacą najwyższe stawki, podobne do tych stosowanych wobec podmiotów komercyjnych, mimo że prawo zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej na działkach ROD, a ogrody pełnią funkcję społeczną i rekreacyjną. Związek proponuje wprowadzenie preferencyjnej stawki na poziomie 0,1 procent wartości gruntu.