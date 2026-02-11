Przyszłość ROD zagrożona. Działkowcy domagają się zmian w przepisach

Aktualizacja: 11.02.2026 11:32 Publikacja: 11.02.2026 09:58
PZD domaga się zmian w przepisach dotyczących ogrodów działkowych
Foto: Adobe Stock
Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców przyznaje, że mamy do czynienia z systematycznym zmniejszaniem liczby działek dostępnych dla rodzin. ROD-y są stopniowo likwidowane, a gminy nie podejmują działań mających na celu ich odtworzenie, tłumacząc się brakiem terenów. O sprawie informuje Portal Samorządowy.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje obecnie projekt ustawy wspierającej budownictwo społeczne. Mają pojawić się w nim zapisy dotyczące uproszczenia przekazywania gruntów państwowych do gmin oraz preferencyjnych stawek za użytkowanie wieczyste w odniesieniu do terenów przeznaczonych pod budownictwo społeczne. Związek działkowców uważa, że nowe przepisy powinny objąć także ogrody działkowe.
Jednym z głównych postulatów PZD jest wprowadzenie możliwości przekazywania gruntów państwowych gminom z przeznaczeniem pod ogrody działkowe. Nowy mechanizm pozwoliłby na korzystanie z zasobów Skarbu Państwa. Dzięki temu możliwe byłoby zakładanie nowych ogrodów lub odtwarzanie tych zlikwidowanych wcześniej. Jak przyznają działkowcy, zainteresowanie działkami jest bardzo duże, a brak nowych terenów prowadzi do dalszego ograniczania dostępu dla mieszkańców miast. Postulat ten popierają także samorządy, ponieważ ułatwiłby prowadzenie inwestycji publicznych na terenach dawnych ogrodów, bez konfliktów związanych z koniecznością odtwarzania ROD w innych lokalizacjach.
Czytaj więcej
Działki w ROD od lat cieszą się ogromną popularnością. Stanowią miejsce ucieczki od miejskiego zg...
Drugi ważny postulat dotyczy opłat za użytkowanie wieczyste. Obecnie działkowcy w wielu przypadkach płacą najwyższe stawki, podobne do tych stosowanych wobec podmiotów komercyjnych, mimo że prawo zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej na działkach ROD, a ogrody pełnią funkcję społeczną i rekreacyjną. Związek proponuje wprowadzenie preferencyjnej stawki na poziomie 0,1 procent wartości gruntu.
Dodatkowo pojawiła się propozycja, aby nowe ogrody były zwolnione z opłat za użytkowanie wieczyste. Działkowcy proponują również wprowadzenie prawa pierwokupu dla gmin w przypadku zbycia użytkowania wieczystego, z którego korzysta ROD. Taki mechanizm miałby zabezpieczać interes publiczny i ograniczać ryzyko spekulacji gruntami.
Czytaj więcej
Użytkowanie rodzinnego ogrodu działkowego wiąże się z szeregiem nakazów i obowiązków. Złamanie ni...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Najpierw najwięksi, ale niebawem też mniejsi przedsiębiorcy muszą nauczyć się korzystać z Krajowego Systemu e-Fa...
Czy faktury w KSeF można brać na kogo się chce, jeśli znamy jego NIP? Namawiają do tego krytycy nowego systemu i...
Jeden z obrońców Zbigniewa Ziobry, adwokat Adam Gomoła, skierował w poniedziałek do sądu dwa wnioski: o rozstrzy...
Emerytury i renty wzrosną od 1 marca 2026 roku o 5,3 proc. Rządzący prognozowali niższy wskaźnik waloryzacji.
Plan ogólny zmieni przeznaczenie części działek. W wielu gminach trwają konsultacje projektów planów. To ostatni...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas