Nawet 5 tys. zł kary. Nowe uprawnienia spółdzielni i wspólnot wobec lokatorów

Spółdzielnie i wspólnoty zyskają nowe uprawnienia. Za uniemożliwienie kontroli będą wysokie kary
Unikanie niezbędnych kontroli instalacji lub urządzeń w mieszkaniach to problem, z którym często zmagają się spółdzielnie i wspólnoty. Nowe przepisy mają im pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa w zarządzanych przez nie budynkach.
Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie obowiązku udostępniania lokali w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych na potrzeby kontroli instalacji oraz interwencji w sytuacjach zagrożenia pożarowego lub sanitarnego.
Aktualnie lokatorzy ani właściciele mieszkań takiego obowiązku nie mają, a przez to część z nich nie wpuszcza kontrolerów do lokali. Tymczasem unikanie okresowych kontroli może powodować zagrożenie pożarowe dla innych mieszkańców i całego budynku.
Projekt zmian jest w trakcie rządowych prac legislacyjnych, trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych i opiniowania. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2026 r.
Po zmianie przepisów, za uniemożliwienie kontroli prowadzonej na zlecenie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, lokatorom będą grozić sankcje finansowe. Za uporczywe unikanie kontroli mieszkańcy będą musieli się liczyć z grzywną w wysokości od 20 zł do 5000 zł. Będzie ona nakładana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na wniosek zarządcy budynku.
„Na żądanie zarządu lub zarządcy, właściciel lokalu obowiązany jest udostępnić lokal celem przeprowadzenia w nim okresowej bądź doraźnej kontroli stanu technicznego instalacji oraz obowiązany jest wykonywać zalecenia pokontrolne. W przypadku uporczywego uchylania się właściciela lokalu od obowiązku udostępnienia lokalu, zarząd lub zarządca może zwrócić się do organu nadzoru budowlanego o nałożenie grzywny na właściciela lokalu w trybie przepisów prawa budowlanego” – czytamy w projekcie ustawy.
W skrajnych przypadkach przepisy przewidują możliwość wejścia do mieszkania bez zgody lokatora z udziałem policji, nawet pod nieobecność właściciela. Będzie to możliwe w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.
„W przypadku użytkowania lokalu w sposób zagrażający bezpieczeństwu sanitarnemu lub przeciwpożarowemu budynku, jak również w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody w budynku, zarząd lub zarządca ma prawo żądać udostępnienia lokalu. Jeżeli właściciel jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, zarząd lub zarządca ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale” – stanowią przepisy ustawy.
