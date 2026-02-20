Nawet 5 tys. zł kary. Nowe uprawnienia spółdzielni i wspólnot wobec lokatorów

Unikanie niezbędnych kontroli instalacji lub urządzeń w mieszkaniach to problem, z którym często zmagają się spółdzielnie i wspólnoty. Nowe przepisy mają im pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa w zarządzanych przez nie budynkach.

Nowe uprawnienia spółdzielni i obowiązki mieszkańców. Koniec z unikaniem kontroli

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie obowiązku udostępniania lokali w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych na potrzeby kontroli instalacji oraz interwencji w sytuacjach zagrożenia pożarowego lub sanitarnego.

Po zmianie przepisów, za uniemożliwienie kontroli prowadzonej na zlecenie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, lokatorom będą grozić sankcje finansowe

Aktualnie lokatorzy ani właściciele mieszkań takiego obowiązku nie mają, a przez to część z nich nie wpuszcza kontrolerów do lokali. Tymczasem unikanie okresowych kontroli może powodować zagrożenie pożarowe dla innych mieszkańców i całego budynku.

Projekt zmian jest w trakcie rządowych prac legislacyjnych, trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych i opiniowania. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2026 r.