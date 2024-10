Zakłócanie porządku na działce ROD

Z obowiązkiem dbałości o czystość działki wiąże się także zakaz zakłócania spokoju sąsiadom (w tym także poprzez korzystanie z urządzeń). Niedozwolone jest m.in. polowanie, używanie broni, a także detonowanie petard lub innych ładunków wybuchowych. Działkowiec zezwalający danej osobie na pobyt na terenie działki ROD odpowiada także (m.in. finansowo) za ewentualne szkody wyrządzone przez te osoby. Właściciele zwierząt muszą pamiętać o zakazie stałego utrzymywania kotów i psów na działce. Na terenie ROD nie można wprowadzać i trzymać psów bez smyczy i kagańca.

Jakich konstrukcji nie można stawiać na działce ROD?

Zgodnie z regulaminem ROD, na terenie działki nie można stawiać komórek, szop i toalet wolnostojących. Nie wolno również zmienić infrastruktury ogrodowej – chodzi m.in. o bramy i furtki w ogrodzeniu zewnętrznym. Altany działkowe muszą spełniać określone kryteria, czyli: powierzchnię zabudowy do 35 m2 przy wysokości do 5 metrów (dachy strome) lub do 4 metrów (dachy płaskie). Warto pamiętać, że taras, weranda lub ganek (łączna powierzchnia nie przekraczająca 12 m2) nie są wliczane do powierzchni zabudowy. Na terenie ROD nie mogą znajdować się budynki (altany, inne obiekty) wyższe lub o większej powierzchni zabudowy niż te, które wskazano w regulaminie. Działkowicz, który naruszy tą zasadę może spodziewać się zgłoszenia przez stowarzyszenie ogrodowe do właściwego organu administracji publicznej. Naruszenie tej zasady jest również jedną z podstaw do rozwiązania umowy.

Parkowanie i mycie samochodu na działce

Wjazd pojazdem mechanicznym na teren działki jest niedozwolony bez zgody walnego zebrania ROD. Podobny zakaz dotyczy parkowania poza wyznaczonymi miejscami postojowymi. Warto także pamiętać o zakazie mycia i naprawiania samochodu (lub innych pojazdów mechanicznych) na terenie działki, w tym także na miejscach postojowych. Należy respektować zasady – określane przez zarząd ROD – dotyczące m.in. wjazdu na teren działek pojazdów dowożących materiały budowlane lub nawozy.

Czy na działce ROD można ściąć drzewo?

Wycinka drzew lub krzewów na terenach rodzinnych ogródków działkowych podlega zasadom Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. O zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu ogólnego działek musi wnioskować stowarzyszenie ogrodowe. W przypadku drzew lub krzewów rosnących na terenie poszczególnych działek, obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę spoczywa na działkowcu.

Zakazy dotyczące upraw i hodowli

Działkowiec musi dbać o to, aby drzewa, krzewy lub uprawy nie doprowadzały do zwężenia alejek lub dróg ogrodowych. Zakazane jest prowadzenie upraw o charakterze “produkcyjnym”. Działkowców obowiązuje również zakaz sadzenia lub usuwania roślin na terenach ogólnych działek. Hodowla pszczół jest dozwolona wyłącznie w pasiece zbiorowej, po uprzedniej zgodzie walnego zebrania ROD. Należy także pamiętać o zakazie upraw niektórych roślin (tu m.in. mak) oraz możliwości hodowli wyłącznie wybranych gatunków zwierząt.