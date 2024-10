Eksploatacja szamba – w tym wywóz lub utylizacja nieczystości – odbywać się muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto działkowiec ma obowiązek pisemnie poinformować zarząd ROD o planach budowy zbiornika na nieczystości ciekłe. Budowa powinna odbywać się zgodnie z przepisami.

Jak wynika z powyższego, działkowców w zakresie zbiorników bezodpływowych znajdujących się na ROD obowiązują – obok regulaminu ROD – takie same przepisy jak właścicieli innych nieruchomości. W związku z tym podlegają nowym przepisom z 2022 roku. Jeżeli więc na działce ROD posiadają szambo, muszą podpisać umowę z firmą asenizacyjną na wywóz nieczystości, a także gromadzić rachunki za te usługi.

Kontrole szamb na ROD. Kto je przeprowadza?

Prezes PZD w rozmowie z Portalem Samorządowym przyznał, że działkowcy podlegają takiej samej kontroli przez uprawnione organy, jaka przeprowadzana jest w przypadku innych nieruchomości. Zaznaczył przy tym, że „[…] organy PZD jako organy stowarzyszenia ogrodowego nie posiadają kompetencji do egzekwowania przestrzegania prawa, takich jakie mają organy administracji”. Oznacza to, że wobec działkowców nieprzestrzegających przepisów mogą tylko wyciągnąć konsekwencje statutowe, a więc pozbawić ich członkostwa w PZD i wypowiedzieć umowę dzierżawy działki.

Same zarządy ROD mają jednak – zgodnie z informacjami przekazanymi przez Eugeniusza Kondrackiego – posiadać informacje o działkach ze zbiornikami bezodpływowymi i mogą przekazywać je uprawnionym do kontroli organom. Same jednak, będąc organami społecznej organizacji pozarządowej, nie są zobowiązane do kontroli tych zbiorników. Często także nie posiadają do tego możliwości organizacyjnych. W związku z tym kontrole szamb na ROD – podobnie jak na terenie pozostałych nieruchomości – przeprowadzają gminy, a osobom niestosującym się do przepisów grożą takie same kary jak właścicielom innych działek.

O tym, jak wyglądają kontrole szamb na ROD, opowiedział w rozmowie z Portalem Samorządowym Wojciech Witowski, szef Instytutu Edukacji Środowiskowej. Kwestie organizacyjne związane z takimi kontrolami są najczęściej ustalane między zarządem ROD a gminą. Czasami kontroli podlegają pojedyncze działki, a innym razem większa ich liczba. Kontrolowane są umowy na wywóz nieczystości oraz dokumenty potwierdzające taki wywóz.