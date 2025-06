Erdogan porównuje Netanjahu do Hitlera. Izrael odpowiada: „Trochę samokrytyki by się przydało"

Minister wypomina Erdoganowi, że jest przywódcą, który ustanowił „rekord w tłumieniu wolności i praw swoich obywateli", a „ośmiela się krytykować innych".

„Zakrawa na ironię, że ktoś, kto nie kryje swoich imperialnych ambicji, kto okupował północną Syrię i włada północnym Cyprem, łamiąc prawo międzynarodowe, przemawia w imieniu prawa i moralności. Trochę samokrytyki by się przydało" - napisał szef izraelskiego MSZ.

Trwa masakra w Strefie Gazy

Od października 2023 trwa akcja odwetowa Izraela za napaść bojowników Hamasu na południowe rejony Izraela. Zginęło wówczas około 1200 osób, 248 zostało uprowadzonych.

W akcji odwetowej, którą podjął krótko po tym Izrael, a która trwa do dziś, w Strefie Gazy zginęło ponad 46 tysięcy ludzi, głownie cywilów, głównie kobiet i dzieci. Ta statystyka może być jednak znacznie zaniżona.

Na początku tego roku, badacze z London School of Hygiene and Tropical Medicine, Yale University i innych instytucji naukowych, posługując się metodami statystycznymi oszacowali, że między październikiem 2023 a końcem czerwca 2024 w Strefie Gazy, w wyniku izraelskiej kampanii powietrznej i naziemnej, z powodu poważnych urazów spowodowanych działaniami wojennymi zginęło ponad 64 200 osób. To liczba o 41 proc. wyższa niż oficjalne zestawienie palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia. Zakładając, że poziom zaniżenia danych wynoszący 41 proc. utrzymywał się od lipca do października 2024 r., prawdopodobne jest, że rzeczywista liczba w chwili opublikowania tych badań, a więc w styczniu 2025 roku, przekroczyła 70 000.