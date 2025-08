CNBC informuje, że zysk operacyjny Berkshire – z działalności w całości należącej do firmy, w tym z ubezpieczeń i kolei – spadł w drugim kwartale o 4 proc. rok do roku, osiągając 11,16 mld dolarów. Na wyniki wpłynął spadek liczby ubezpieczeń, podczas gdy kolej, energetyka, produkcja, usługi i handel detaliczny odnotowały wyższe zyski niż rok wcześniej.

Berkshire Hathaway ostrzega przed skutkami ceł Trumpa

Konglomerat z siedzibą w Omaha po raz kolejny wydał ostrzeżenie dotyczące ceł prezydenta Donalda Trumpa i ich potencjalnego wpływu na różne obszary działalności. „Tempo zmian, w tym napięcia związane z rozwojem polityki handlu międzynarodowego i ceł, przyspieszyło w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 roku”– poinformował Berkshire w swoim raporcie zysków. „Utrzymuje się znaczna niepewność co do ostatecznego wyniku tych wydarzeń”– dodano. „Istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że negatywne konsekwencje mogą dotknąć większość, jeśli nie wszystkie, nasze działalności operacyjne, a także nasze inwestycje w papiery wartościowe, co może znacząco wpłynąć na nasze przyszłe wyniki”– czytamy w komunikacie.

Zapasy gotówki konglomeratu należącego do Warrena Buffetta w wysokości 344,1 mld dolarów utrzymały się na poziomie bliskim rekordowego poziomu, choć nieznacznie niższym niż 347 mld dolarów z końca marca.