Z oficjalnych danych Straży Granicznej, o których pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” wynikało, że w 2025 roku, do 22 czerwca, Niemcy przekazały Polsce łącznie 314 cudzoziemców, z czego ponad 90 w ramach readmisji oraz 220 w procedurze „Dublin III”. W całym 2024 roku strona niemiecka przekazała nam w ramach tych procedur 688 obcokrajowców, co oznacza że nie można mówić o masowym odsyłaniu imigrantów z Niemiec do Polski. Najczęściej byli to obywatele Afganistanu, Syrii i Tadżykistanu. Z kolei w ramach readmisji (w tym uproszczonej, czyli zawracania cudzoziemców w ciągu 48 godzin od złapania ich na nielegalnym przekroczeniu granicy) prym wiedli Afgańczycy, Ukraińcy i Gruzini.

Sondaż: 36,6 proc. Polaków uważa, że rząd Donalda Tuska jest w stanie przeciwdziałać napływowi nielegalnych imigrantów

Uczestników sondażu SW Research zapytaliśmy czy – ich zdaniem – rząd Donalda Tuska jest w stanie skutecznie przeciwdziałać napływowi nielegalnych imigrantów do Polski.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 36,6 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 47,3 proc. respondentów.