25 lipca zebrała się w Sejmie Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, by zaopiniować projekt budżetu Kancelarii Sejmu na przyszły rok. To standardowa procedura, która co roku odbywa się latem, ale tym razem posiedzenie miało nerwowy charakter. – W związku z licznymi uwagami koleżanek i kolegów posłów chciałbym w tym momencie zamknąć posiedzenie komisji bez wydawania jakiejkolwiek opinii. I to jest najniższy wymiar kary! – oburzał się przewodniczący Jarosław Urbaniak z KO.

Reklama Reklama

Komentarz odnosił się do zaplanowania w budżecie Kancelarii Sejmu 6,8 mln zł na dodatki mieszkaniowe dla Straży Marszałkowskiej. Ta ostatnia jest służbą dbającą o bezpieczeństwo budynków Sejmu, podlegającą marszałkowi Szymonowi Hołowni z Polski 2050. Za rządów PiS przeszła reformę: strażnicy dostali nowe mundury, paradne szable, a przede wszystkim stali się pełnoprawną formacją mundurową.

I to właśnie zrównanie Straży Marszałkowskiej z innymi formacjami mundurowymi jest, zdaniem Kancelarii Sejmu, powodem wprowadzenia dodatków mieszkaniowych.

Zdaniem Kancelarii Sejmu straż nie powinna być traktowana gorzej niż inne formacje

Takie od lat mają żołnierze, a od 1 lipca zostały one przyznane kolejnym formacjom: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa. Wynoszą od 900 zł do 1,8 tys. zł, w zależności od lokalizacji, i są przeznaczone dla funkcjonariuszy, którzy nie mają zapewnionego mieszkania służbowego. Mogą z nich skorzystać np. przy wynajmie lokalu lub spłacie kredytu hipotecznego.