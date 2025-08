Premier Donald Tusk ma powody do niepokoju. W najnowszym sondażu zapytano o jego dymisję

Jak przypomina Wirtualna Polska, w ostatnich tygodniach Donald Tusk nie ma wielu powodów do zadowolenia. Poparcie dla jego rządu spada, a on sam musi mierzyć się z krytyką. I to nie tylko ze strony opozycji, ale również walczyć z konfliktami w koalicji. Oczekiwanych skutków nie przyniosła również rekonstrukcja rządu.

W podobnym sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” w czerwcu 2025 roku 35,3 proc. respondentów dobrze oceniło działalność premiera Donalda Tuska, źle – 57,8 proc.

Donald Tusk na stanowisku premiera Foto: Infografika PAP

Czy premier Donald Tusk powinien podać się do dymisji?

Niemal połowa (48,6 proc. badanych) twierdząco odpowiedziało na pytanie o to, „czy Donald Tusk powinien złożyć dymisję i przestać pełnić funkcję premiera”. 38,2 proc. badanych wybrało przy tym opcję „zdecydowanie”, a na odpowiedź „raczej” wskazało 10,4 proc. uczestników badania.

Przeciwnego zdania było 43,8 proc. badanych, przy czym „zdecydowanie nie” odpowiedziało 20,9 proc. badanych, zaś „raczej nie” – 22,9 proc. z nich.