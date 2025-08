Brytyjska gazeta przypomina, że międzynarodowe ceny kakao wzrosły w ostatnich miesiącach do ponad 10 tys. dolarów za tonę, co oznacza ponad trzykrotny wzrost od początku 2023 roku. Za tak drastyczny skok cen odpowiadają zmiany klimatu oraz choroby niszczące plantacje. Przemyt dotyczy głównie ziaren z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Ghany, które łącznie odpowiadają za dwie trzecie światowej produkcji kakao.

Owoce kakaowca Foto: Ferley Ospina/Bloomberg

„Financial Times” ustalił, że rolnicy z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Ghany sprzedają ziarno pośrednikom, którzy następnie przemycają je do sąsiednich krajów — m.in. do Burkina Faso, Togo i Sierra Leone — gdzie sprzedawane jest po cenach rynkowych. Państwa te odnotowują wzrost eksportu, mimo że nie posiadają niemal żadnych plantacji. Dalej nielegalne ziarno trafia do dużych przedsiębiorstw przetwórczych, m.in. w Belgii i Holandii, skąd sprzedawane jest producentom czekolady i wyrobów cukierniczych na całym świecie.

— To dobrze znana trasa przemytu — powiedział w rozmowie z brytyjską gazetą były handlarz kakao Nicko Debenham. Według niego, te same szlaki przemytnicze były wcześniej wykorzystywane do finansowania broni i rebeliantów podczas wojen domowych na Wybrzeżu Kości Słoniowej.