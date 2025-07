Według wstępnych danych za zeszły rok Polska zaimportowała ponad 8,4 miliona żywych świń. To wzrost o prawie 900 tys. sztuk w porównaniu z 2023 r. – To kolejny dowód na rosnące uzależnienie krajowej produkcji wieprzowiny od zagranicznych dostaw – twierdzą producenci.

Foto: Paweł Krupecki

Dania liderem dostaw warchlaków do Polski

Import świń do Polski wciąż w zdecydowanej większości pochodzi z jednego źródła – Danii, która od lat pełni rolę głównego dostawcy warchlaków na polski rynek. W 2024 r. ponad 95 proc. wszystkich importowanych świń, czyli przeszło 8 mln sztuk, sprowadzono właśnie z tego kraju. To wyraźny wzrost względem 2023 r., kiedy z Danii trafiło do Polski niespełna 6,9 mln sztuk, wynika z danych biuletynu „Rynek Mięsa Wieprzowego” z marca 2025 r. Taka koncentracja importu na jednym kierunku dostaw budzi coraz większe zaniepokojenie branży.

Obecnie stado podstawowe w Polsce liczy około 600 tys. sztuk macior, mówią z kolei dane Głównego Urzędu Statystycznego z grudnia 2024 r. Wartość produkcyjna loch, niska plenność oraz duże rozdrobnienie powodują jednak, że do tuczu w Polsce brakuje około 40 proc. warchlaków. Oznacza to, że z około 19 mln ubijanych co roku w naszym kraju świń, właśnie te około 8 mln sztuk trzeba zaimportować jako warchlaki do tuczu.