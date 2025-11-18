We wtorek holenderski koncern AkzoNobel, producent farb Dulux, poinformował o planowanej fuzji ze swoim dotychczasowym amerykańskim rywalem, firmą Axalta. W wyniku transakcji powstanie podmiot o łącznej wartości sięgającej 25 mld dol.

Nowym gigantem pokieruje obecny dyrektor generalny AkzoNobel, Greg Poux-Guillaume. Połączona spółka będzie początkowo notowana równolegle na giełdach w Amsterdamie i Nowym Jorku, a docelowo przeniesie się wyłącznie na nowojorski parkiet (NYSE). Zachowa jednak dwie siedziby główne: w Amsterdamie i Filadelfii.

Fuzja międzynarodowych producentów farb jest podyktowana potrzebą szukania oszczędności w obliczu silnej konkurencji, rosnących kosztów oraz niepewności związanej z wysokimi cłami wprowadzanymi przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Greg Poux-Guillaume wyjaśnił w wywiadzie, że transakcja umożliwi połączonemu podmiotowi wprowadzenie cięć, które zwiększą rentowność – cytuje agencja Reutera. Jak zaznaczył, nowa spółka będzie dysponować portfelem produktów o wyższej marży niż konkurencyjny dział powłok firmy BASF, w którym fundusz private equity Carlyle przejął w październiku pakiet większościowy. Poux-Guillaume wyjaśnił jednocześnie, że znaczna część wartości tej transakcji wynika z oszczędności kosztowych, a nie z zakładanego wzrostu popytu.