Potężna fuzja znanych producentów farb. Powstanie gigant wart 25 miliardów dolarów

Międzynarodowe koncerny zajmujące się produkcją farb – AkzoNobel, właściciel marki Dulux, i Axalta – łączą siły w obliczu rosnących kosztów oraz niepewności związanej z cłami prezydenta USA Donalda Trumpa. W wyniku fuzji powstanie gigant, którego wartość rynkowa szacowana jest na 25 mld dol.

Publikacja: 18.11.2025 15:06

Foto: Adobe Stock

Alicja Podskoczy

We wtorek holenderski koncern AkzoNobel, producent farb Dulux, poinformował o planowanej fuzji ze swoim dotychczasowym amerykańskim rywalem, firmą Axalta. W wyniku transakcji powstanie podmiot o łącznej wartości sięgającej 25 mld dol.

Nowym gigantem pokieruje obecny dyrektor generalny AkzoNobel, Greg Poux-Guillaume. Połączona spółka będzie początkowo notowana równolegle na giełdach w Amsterdamie i Nowym Jorku, a docelowo przeniesie się wyłącznie na nowojorski parkiet (NYSE). Zachowa jednak dwie siedziby główne: w Amsterdamie i Filadelfii.

Rhythm of Blues – tak nazywa się paleta kolorów, którą wybrali eksperci marki Dulux.
Design
Eksperci wybrali kolory roku 2026. Mają zapewniać „spokój, harmonię i energię”

Fuzja międzynarodowych producentów farb jest podyktowana potrzebą szukania oszczędności w obliczu silnej konkurencji, rosnących kosztów oraz niepewności związanej z wysokimi cłami wprowadzanymi przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

AkzoNobel, producent farb Dulux, i Axalta połączą się. Powstanie groźny rywal dla BASF

Greg Poux-Guillaume wyjaśnił w wywiadzie, że transakcja umożliwi połączonemu podmiotowi wprowadzenie cięć, które zwiększą rentowność – cytuje agencja Reutera. Jak zaznaczył, nowa spółka będzie dysponować portfelem produktów o wyższej marży niż konkurencyjny dział powłok firmy BASF, w którym fundusz private equity Carlyle przejął w październiku pakiet większościowy. Poux-Guillaume wyjaśnił jednocześnie, że znaczna część wartości tej transakcji wynika z oszczędności kosztowych, a nie z zakładanego wzrostu popytu.

– Jeśli spojrzeć na Axaltę, tym, co naprawdę się wyróżnia, jest jej wysoka rentowność. Jeśli weźmiemy pod uwagę łączną rentowność obu firm, uwzględniając synergie, mówimy o wyniku najlepszym na rynku – zachwalał Poux-Guillaume.

AkzoNobel to założone w 1994 roku w Amsterdamie przedsiębiorstwo produkujące farby i produkty chemiczne. Koncern działa obecnie w ponad 150 krajach i zatrudnia około 35,5 tys. pracowników. W ostatnich latach gigant, znany zwłaszcza z farb Dulux, dokonał solidnej redukcji zatrudnienia – wcześniej liczba zatrudnionych przez niego osób przekraczała nawet 60 tys.

Amerykańska firma Axalta ma z kolei 159-letnią historię (powstała w 1866 roku), ale nie rozrosła się do tak wielkich rozmiarów jak jej dotychczasowy holenderski konkurent. Jej produkty są obecne w ponad 130 krajach, a liczba zatrudnionych sięga 12 tys.

Źródło: rp.pl, Reuters

Handel ekonomia Cła Donalda Trumpa

e-Wydanie
