Po dziesięciu latach obecności w Polsce amerykański fundusz private equity Warburg Pincus sprzedał swoją inwestycję w sieć aptek Gemini. To pierwsza od wielu lat transakcja tej skali w sektorze detalicznej dystrybucji leków, zmrożonym przez nowe regulacje znane jako „Apteka dla aptekarza”. Sprzedaż udziałów była jednak możliwa dzięki nietypowej strukturze transakcji. Zamiast jednego inwestora strategicznego, do akcjonariatu weszło kilku niezależnych inwestorów finansowych, co pozwoliło spełnić wymogi obowiązujących przepisów.
Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, udziały w Gemini przejęły cztery duże regionalne fundusze inwestycyjne, niepowiązane ze sobą kapitałowo. Każdy z nich objął pakiet 25 proc. akcji. – W gronie inwestorów znajdują się: Creditas, J&T, Penta oraz Sev.en Global – mówi Kazimierz Chojna, dyrektor ds. regulacyjnych i public affairs Gemini. Są to inwestorzy wywodzący się z Europy Centralnej, zarządzający łącznie aktywami o wartości ok. 160 mld zł. Działają m.in. w sektorze bankowym, wydobywczym i ochrony zdrowia.
Zmiana właścicielska nie oznacza jednak zmiany strategii spółki. – Zarząd Gemini, obrana strategia oraz dotychczasowy model franczyzowy pozostają bez zmian, a naszym celem nadal jest zapewnienie pacjentom leków dostępnych od ręki, w najlepszych cenach. Zamierzamy dalej rozwijać dostęp do usług opieki farmaceutycznej w aptekach oraz platformę zdrowia Gemini.pl – podkreśla Chojna.
Przypomnijmy, że pod marką Gemini działa dziś ponad 330 aptek w całej Polsce, w których pracuje 4 tys. pracowników. Gemini posiada również największą aptekę internetową na rynku. W zeszłym roku firma wpłaciła do polskiego budżetu prawie 200 mln zł podatków i danin publicznych. To, według szacunków, pozwala ocenić skalę rocznych obrotów na ok. 3,5 mld zł.
Jednym z kluczowych elementów transakcji była kwestia kontroli nad spółką. Jak podkreślają zarówno przedstawiciele Gemini, żaden z nowych inwestorów nie uzyskał dominującej pozycji. – W wyniku transakcji kontrola nad Gemini jest rozproszona i nie dochodzi do koncentracji – zaznacza Kazimierz Chojna. Podobnie sytuację opisuje Warburg Pincus. W przesłanym „Rzeczpospolitej” komentarzu rzecznik funduszu poinformował: „Warburg Pincus sprzedał swoje udziały w spółce Gemini grupie czterech niezależnych inwestorów mniejszościowych. W wyniku tej transakcji żaden z tych inwestorów mniejszościowych nie uzyskał jakiejkolwiek formy kontroli nad Gemini. Warunki transakcji nie zostały ujawnione. Transakcja jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami”.
Sprzedaż udziałów nastąpiła w cieniu trwającego sporu o przepisy „Apteka dla aptekarza”, które we wrześniu 2024 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją. Mimo to regulacje wciąż pozostają w mocy i – jak wskazują przedstawiciele branży – hamują rozwój sieci aptecznych oraz obrót udziałami. – Transakcja jest zgodna z przepisami tzw. Apteki dla aptekarza, choć te zostały uznane w zeszłym roku za niezgodne z konstytucją. Przepisy AdA naruszają również pozostający w mocy wyrok Trybunału z 1992 r. (K 4/92) – dodaje Chojna. Prawdopodobnie to właśnie AdA przyczyniła się do wyjścia nowojorskiego funduszu z Polski.
Otwartą kwestią pozostają dalsze losy arbitrażu zainicjowanego przez Warburg Pincus przeciwko Polsce pod koniec 2023 r. Osoby zbliżone do sprawy wskazują, że wyjście funduszu z inwestycji może oznaczać konieczność ponownej wyceny szkód i rewizji roszczeń wobec Skarbu Państwa. Sam Warburg Pincus nie chce komentować sprawy.
Jak podała firma badawcza IQVIA, wartość sprzedaży w sektorze aptecznym w poprzednim roku wyniosła ok. 55 mld zł. Z danych GUS i Rejestru Aptek wynika, że w Polsce działa 11 171 aptek, a ich liczba dynamicznie spada. W 2024 r. zamknięto 250 placówek, mimo intensywnie rosnącej wartości sprzedaży (11,9 proc.) i dynamicznego wzrostu cen leków (ok. 9 proc.).
