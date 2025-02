Co dalej z Apteką dla Aptekarza 2.0? Szef GIF: „Beneficjentem zmian powinien być pacjent”

Przepisy tzw. Apteki dla Aptekarza 2.0 (Ad 2.0) wprowadziły ograniczenia w funkcjonowaniu rynku aptek. Zgodnie z regulacją jeden podmiot może kontrolować maksymalnie 4 placówki, a aptekę może prowadził wyłącznie farmaceuta. W sprawie przepisów zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który nie został jednak opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Reklama

Apteka dla Aptekarza 2.0. „Podmioty apteczne są placówkami ochrony zdrowia”

- Mamy upoważnienie pani minister Izabeli Leszczyny do pracy nad nowelizacją prawa farmaceutycznego w określonym zakresie. (…) Ustaliliśmy z panią minister, że ona będzie pierwszą osobą, która pozna projekt nowelizacji. To, o czym mogę powiedzieć to, że w naszej ocenie największym beneficjentem zmian prawa farmaceutycznego będzie i powinien być pacjent – powiedział w podcastcie „Rzecz o Zdrowiu” Łukasz Pietrzak, Główny Inspektor Farmaceutyczny.

- Wcale nie nam nie zależy na tym, aby w tym dość często spolaryzowanym środowisku, który obejmuje obrót lekami, przychylać się do jednej z opcji, ponieważ pamiętajmy, że rynek aptek jest bardzo podzielonym rynkiem, w którym jest wiele podmiotów, wiele organizacji, które starają się przejąć inicjatywę lub podjąć jakąś inicjatywę, aby dominować na rynku. W naszej ocenie, to pacjent powinien być w sferze zainteresowań wszystkich podmiotów aptecznych, bo pamiętajmy, że to są placówki ochrony zdrowia, o czym często zapominamy. Dlatego też, jeżeli nam uda się wprowadzić przepisy, które będą zwiększały tą koncentrację na pacjencie, to będę z tego bardzo, bardzo zadowolony – wskazał szef GIF.