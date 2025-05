Polska ma zasoby, żeby zająć strategiczne miejsce na europejskiej mapie biotechnologii

Skoro Europa powinna mocniej wspierać sektor biotechnologii medycznej, a Polska ma szansę wziąć w tym aktywny udział, to jak w te działania może się włączyć Polpharma Biologics Group? Gdzie jest największy potencjał rozwoju firmy?

KM: Podstawą tego potencjału jest dostępność wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ponieważ to oni są głównym czynnikiem sukcesu firmy. Nasz wzrost nadal będzie się skupiał na obszarze biomedycznym i w dalszym ciągu będzie wiązać się z rozwijaniem naszych produktów oraz oferowaniem usług dla innych innowacyjnych firm w całej Europie, a nawet w USA. Widzimy potencjał wzrostu w obecnym otoczeniu rynkowym i oceniamy go na ok. 10 proc. Dostrzegam też inny obszar wzrostu, który nieco wychodzi poza to, co obecnie robimy. Jest to konwergencja technologiczna, wykraczająca poza klasyczne leki biologiczne i wkraczająca w przestrzeń koniugatów przeciwciał i leków, łączących dawki użyteczne z przeciwciałami. Rynki te rosną średnio o ok. 20 proc. W tych działaniach widzimy więc ogromny potencjał i będziemy w nie inwestować. W ostatnich latach notowaliśmy ogromny wzrost i zdecydowanie będziemy go kontynuować. Jednak skupiamy się na bioprodukcji, biorozwoju leków biologicznych i związanych z nimi metodach leczenia.

Aby móc wykorzystać ten potencjał, potrzebne są wysoko wykwalifikowane talenty, tymczasem, jak to zostało powiedziane, sektor biotechnologii medycznej w Polsce dopiero powstaje. Jak więc radzicie sobie z pozyskaniem specjalistów?

KM: Jestem wielkim zwolennikiem bardzo dobrego, ogólnego systemu kształcenia, który jest w stanie wyposażyć ludzi w szerokie zrozumienie różnych kwestii w wielu dyscyplinach naukowych. Bo jeśli młodzi ludzie będą dobrze znać matematykę, chemię, fizykę, biologię i dziedziny powiązane, to bardzo łatwo i w bardzo krótkim czasie można ich przeszkolić w zakresie naszych specjalistycznych wymagań w obszarze biowytwarzania i biorozwoju. To jest właśnie atut Polski, ponieważ absolwenci uniwersytetów otrzymują bardzo szeroką wiedzę w porównaniu z Niemcami, Szwajcarią czy jakimkolwiek innym krajem europejskim.

Oczywiście, na początku musieliśmy zmierzyć się z problemem, jakim jest to, że polskie uczelnie nie kształcą ekspertów w dziedzinie samej bioprodukcji, bo taki sektor dopiero się rozwija. Okazało się jednak, że polskich absolwentów można w bardzo krótkim czasie przygotować do pracy. Dlatego wspólnie z SGGW uruchomiliśmy studia podyplomowe „Biotechnologia farmaceutyczna: rozwój i produkcja leków biopodobnych”, które mają na celu przygotowanie specjalistów do pracy w obszarze bioprodukcji i biotechnologii medycznej. To konkretna odpowiedź na potrzeby rynku i przykład, jak można skutecznie łączyć naukę z przemysłem.

Owszem, są stanowiska, na które potrzebujemy ludzi nie tylko ze specjalistyczną wiedzą, ale także z konkretnym doświadczeniem zawodowym z dojrzałych rynków. Dlatego sięgamy też po osoby z zagranicy.

Aktywnie poszukujemy polskich, doświadczonych specjalistów z branży farmaceutycznej, którzy przez lata pracowali w Europie i USA, by zachęcić ich do powrotu i dzielenia się swoją wiedzą w Polsce. To realny sposób na przyspieszenie rozwoju sektora i zwiększenie dostępności talentów.