Reklama

21. Forum Rynku Zdrowia: wspólny głos ekspertów w sprawie przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce

Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w terminie 20-21 października br. pod hasłem „Między ustawami a oddolną inicjatywą – jak naprawdę zmienia się system ochrony zdrowia”, podkreślając znaczenie zarówno decyzji legislacyjnych, jak i inicjatyw wychodzących z praktyki i środowiska medycznego.

Publikacja: 10.10.2025 12:25

21. Forum Rynku Zdrowia: wspólny głos ekspertów w sprawie przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce

Foto: Adobe Stock

Red .

Od ponad dwudziestu lat Forum Rynku Zdrowia pozostaje miejscem, w którym spotykają się kluczowi decydenci, eksperci, menedżerowie i przedstawiciele środowisk pacjenckich, by wspólnie rozmawiać o kierunkach rozwoju polskiego systemu ochrony zdrowia.

Tegoroczne Forum otworzy wystąpienie ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. W sesji udział potwierdzili również: Piotr Czauderna, Tomasz Maciejewski, Dariusz Standerski, Katarzyna Anna Kacperczyk, Katarzyna Kęcka. W otwarciu wezmą udział także przedstawiciele rynku, w tym Arkadiusz Grądkowski, Rafał Holanowski, Krzysztof Kopeć, Anna Rulkiewicz.

Czytaj więcej

Cięcia kontraktów przełożą się na mniej świadczeń dla pacjentów; to, o ile mniej w praktyce będzie z
Ochrona zdrowia
Szpitale na Mazowszu zagrożone cięciem kontraktów. Kolejki do lekarzy mogą się wydłużyć

Kompleksowo o ochronie zdrowia

Jednym z kluczowych tematów Forum w tym obszarze będzie przyszłość polskiego szpitalnictwa. W centrum dyskusji znajdą się również aktualne oczekiwania i nastroje środowiska medycznego wobec planowanych zmian w systemie wynagrodzeń. Podczas sesji dotyczącej cyfryzacji ochrony zdrowia eksperci dokonają podsumowania dotychczasowych osiągnięć e-zdrowia, analizując, które rozwiązania rzeczywiście usprawniły pracę placówek medycznych i poprawiły dostęp pacjentów do świadczeń. Uczestnicy Forum przyjrzą się również opiece nad pacjentem w rożnych dziedzinach medycyny – od onkologii, kardiologii i neurologii, aż po choroby rzadkie, zakaźne i cywilizacyjne.

Portrety Polskiej Medycyny

Tradycyjnym zwieńczeniem Forum będzie uroczysta Gala Forum Rynku Zdrowia, podczas której zostaną wręczone Portrety Polskiej Medycyny – prestiżowe wyróżnienia przyznawane przez redakcję Rynku Zdrowia oraz Kapitułę złożoną z wybitnych ekspertów systemu ochrony zdrowia.

Reklama
Reklama

Merytoryczny fundament wydarzenia

Co roku Forum Rynku Zdrowia gromadzi grono wybitnych ekspertów, liderów opinii i decydentów, którzy wspólnie kształtują kierunki rozwoju polskiego systemu ochrony zdrowia. Prelegenci wydarzenia dostępni na stronie: www.forumrynkuzdrowia.pl.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie konferencje

Od ponad dwudziestu lat Forum Rynku Zdrowia pozostaje miejscem, w którym spotykają się kluczowi decydenci, eksperci, menedżerowie i przedstawiciele środowisk pacjenckich, by wspólnie rozmawiać o kierunkach rozwoju polskiego systemu ochrony zdrowia.

Tegoroczne Forum otworzy wystąpienie ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. W sesji udział potwierdzili również: Piotr Czauderna, Tomasz Maciejewski, Dariusz Standerski, Katarzyna Anna Kacperczyk, Katarzyna Kęcka. W otwarciu wezmą udział także przedstawiciele rynku, w tym Arkadiusz Grądkowski, Rafał Holanowski, Krzysztof Kopeć, Anna Rulkiewicz.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Profesor SWPS o sporze psychoterapeutów: Publicznie "pierzemy brudy" zamiast budzić zaufanie
Rynek zdrowia
Profesor SWPS o sporze psychoterapeutów: Publicznie "pierzemy brudy" zamiast budzić zaufanie
Opieka długoterminowa – podziel się swoją historią
Rynek zdrowia
Opieka długoterminowa – podziel się swoją historią
(fot. ilustracyjna)
Rynek zdrowia
Anna Grzelka: W sporze o psychoterapię chodzi przede wszystkim o pacjentów
Biznes czeka na strategię w sprawie badań klinicznych
Rynek zdrowia
Biznes czeka na strategię w sprawie badań klinicznych
Prof. Andrzej Czamara
Rynek zdrowia
Prof. Andrzej Czamara: Fizjoterapeuci potrzebują porozumienia
Reklama
Reklama
e-Wydanie