21. Forum Rynku Zdrowia: wspólny głos ekspertów w sprawie przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce

Aktualizacja: 10.10.2025 12:51 Publikacja: 10.10.2025 12:25
Foto: Adobe Stock
Od ponad dwudziestu lat Forum Rynku Zdrowia pozostaje miejscem, w którym spotykają się kluczowi decydenci, eksperci, menedżerowie i przedstawiciele środowisk pacjenckich, by wspólnie rozmawiać o kierunkach rozwoju polskiego systemu ochrony zdrowia.
Tegoroczne Forum otworzy wystąpienie ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. W sesji udział potwierdzili również: Piotr Czauderna, Tomasz Maciejewski, Dariusz Standerski, Katarzyna Anna Kacperczyk, Katarzyna Kęcka. W otwarciu wezmą udział także przedstawiciele rynku, w tym Arkadiusz Grądkowski, Rafał Holanowski, Krzysztof Kopeć, Anna Rulkiewicz.
Jednym z kluczowych tematów Forum w tym obszarze będzie przyszłość polskiego szpitalnictwa. W centrum dyskusji znajdą się również aktualne oczekiwania i nastroje środowiska medycznego wobec planowanych zmian w systemie wynagrodzeń. Podczas sesji dotyczącej cyfryzacji ochrony zdrowia eksperci dokonają podsumowania dotychczasowych osiągnięć e-zdrowia, analizując, które rozwiązania rzeczywiście usprawniły pracę placówek medycznych i poprawiły dostęp pacjentów do świadczeń. Uczestnicy Forum przyjrzą się również opiece nad pacjentem w rożnych dziedzinach medycyny – od onkologii, kardiologii i neurologii, aż po choroby rzadkie, zakaźne i cywilizacyjne.
Tradycyjnym zwieńczeniem Forum będzie uroczysta Gala Forum Rynku Zdrowia, podczas której zostaną wręczone Portrety Polskiej Medycyny – prestiżowe wyróżnienia przyznawane przez redakcję Rynku Zdrowia oraz Kapitułę złożoną z wybitnych ekspertów systemu ochrony zdrowia.
Co roku Forum Rynku Zdrowia gromadzi grono wybitnych ekspertów, liderów opinii i decydentów, którzy wspólnie kształtują kierunki rozwoju polskiego systemu ochrony zdrowia. Prelegenci wydarzenia dostępni na stronie: www.forumrynkuzdrowia.pl.
