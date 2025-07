Specjalny zespół „dochodzeniowy” powołany przez Senat

Zapytaliśmy senator Małecką-Liberę o to, co było pierwszym impulsem, który spowodował, że zainteresowała się tym tematem adherencje.

- Od 20 lat walczę o profilaktykę. I o jej należytą rolę w systemie opieki zdrowotnej. Prawidłowe zażywanie leków, przestrzeganie zaleceń lekarskich - ten końcowy element nigdy nie był przedmiotem większego zainteresowania i w momencie, kiedy temat ten został poruszony na kilku konferencjach, uświadomiłam sobie, że to też jest przecież element profilaktyki. To jest profilaktyka trzeciorzędowa. Do tej pory całkowicie pomijana – wyjaśniała senator.

- Jeżeli mówimy o tym, że system ma być spójny i system ma działać efektywnie, to nie wolno tego elementu pomijać. Kiedy weszłam w temat troszkę głębiej, to okazało się, że są już badania, także polskie, że Europa się już tym interesuje, że widać, że mamy dużo do zrobienia w tym zakresie. Wyzwanie jest olbrzymie, bo nie może to być działanie punktowe. Działania nie mogą być od siebie oderwane, bo wówczas to po prostu nie zadziała. Pacjent musi zacząć być nie tylko celem, ale ważnym elementem całego procesu. Musi to być łańcuch połączony. Działać musimy natychmiast wszyscy. Politycy, lekarze, urzędnicy, eksperci, pacjenci. Trzeba zwiększyć możliwość działania farmaceutów , którzy w systemie do tej pory tylko i wyłącznie kojarzą się ze sprzedażą leku, a nie na przykład z objaśnieniem, jak on działa i dlaczego jest ważne, żeby pacjent brał go dwa razy dziennie a nie raz. Jak na to wszystko spojrzałam - także z punktu widzenia tego, że Senat jest w tej chwili w roku edukacji zdrowotnej i profilaktyki, to pomyślałam, że jest to zadanie do wykonania dla nas i dlatego zdecydowałam się na powołanie tego zespołu. Zanim zdecydowałam, żeby ten zespół powołać, to zadałam sobie pytanie, na ile będziemy sprawczy. Bo spotykać się dla spotykania nie ma najmniejszego sensu, ja naprawdę już przeżyłam to wiele razy. Mamy pełną aprobatę Ministerstwa Zdrowia i wszystkich instytucji działających w ochronie zdrowia. Musi się udać - podsumowała Małecka-Libera.

Podczas dyskusji wyraźny akcent położono na rolę farmaceutów. Marek Tomków z Naczelnej Izby Lekarskiej przypomniał, że apteki odwiedza codziennie ok. 2 mln pacjentów, a farmaceuci już dziś prowadzą gabinety opieki farmaceutycznej. Zasugerował zwiększenie ich zaangażowania w edukację pacjentów i docelowo poprawę przestrzegania zaleceń terapeutycznych.

Wstępnie zdecydowano o powołaniu trzech podzespołów w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Adherencji:

1. Podzespół ds. edukacji zdrowotnej i kształcenia