Dlaczego zmiana czasu jest wyjątkowo trudna dla osób z ADHD? Jak złagodzić jej skutki?

Już w najbliższy weekend, w nocy z soboty na niedzielę, znów przestawimy zegarki na czas zimowy. Eksperci nie mają wątpliwości, że każda taka zmiana czasu ma wpływ na nasz organizm. A osoby z ADHD mogą odczuwać ją szczególnie mocno.

Publikacja: 23.10.2025 15:41

Dla osób z ADHD zmiana czasu może być szczególnie trudna

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie pytania pojawiają się w kontekście zmiany czasu i ADHD?
  • Jak zmiana czasu wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie?
  • Dlaczego osoby z ADHD są szczególnie dotknięte zmianą czasu?
  • Jakie skomplikowane zależności występują między zmianą czasu a zaburzeniami snu?
  • Jakie metody mogą pomóc złagodzić skutki zmiany czasu?
Niezależnie od tego, czy przestawiamy zegarki na czas zimowy czy letni, zmiana czasu nie pozostaje bez wpływu na nasze samopoczucie. Potwierdzają to badania naukowe. Rozregulowanie zegara biologicznego i zaburzenie codziennej rutyny są wyjątkowo niekorzystne w przypadku osób z ADHD.

Jak zmiana czasu wpływa na nasze zdrowie?

