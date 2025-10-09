Polki nadal nie wiedzą, jak badać piersi

Statystycznie jedna na osiem kobiet zachoruje na raka piersi. Zgodnie z danymi z raportu „Piersi w Polsce”, 58 proc. Polek nie zdaje sobie sprawy, że ryzyko wystąpienia raka piersi jest tak wysokie, a 52 proc. nie wie, że tylko 5–10 proc. nowotworów jest związanych z czynnikami genetycznymi. 21 proc. nie ma świadomości, że rak piersi może rozwijać się bezobjawowo, a 22 proc. nie łączy choroby ze stylem życia.

Reklama Reklama

Wiedza Polek o profilaktyce nowotworu piersi również nie jest zadowalająca. Z raportu wynika, że 57 proc. kobiet nie wie, iż wizyta w poradni onkologicznej nie wymaga skierowania, 50 proc. nie zdaje sobie sprawy, że USG piersi należy wykonywać regularnie już po 20. roku życia, a 47 proc. – że po 45. roku życia zaleca się mammografię. Ponadto 76 proc. Polek nie wie o istnieniu w Polsce wyspecjalizowanych Breast Cancer Units – ośrodków leczenia raka piersi.

Brak czasu na badania i strach przed diagnozą

Kobiety często przyznają, że badania odkładają „na później”. 76 proc. tłumaczy, że nie ma żadnych objawów, 66 proc. – że nie wyczuły zmian w samobadaniu, a 59 proc. – że „w rodzinie nikt nie chorował”. – To, że ktoś w rodzinie nie chorował, nie zwalnia nas z poczucia obowiązku profilaktyki. Każdy z nas powinien wyrobić w sobie przekonanie, że dbanie o siebie to priorytet – mówi dr Aleksandra Konieczna, specjalistka w dziedzinie onkologii klinicznej w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. 41 proc. respondentek wskazuje na brak czasu na wykonanie badań profilaktycznych, a 48 proc. przyznaje, że badania są „daleko na liście spraw do załatwienia”.

Z raportu wynika, że 40 proc. kobiet boi się diagnozy, 48 proc. – leczenia, a 33 proc. – reakcji otoczenia. Do tego dochodzą kwestie finansowe. 44 proc. kobiet mówi, że nie stać ich na prywatne badania, 37 proc. nie wie, jak się na nie zapisać, a 13 proc. w ogóle nie wierzy w skuteczność badań.