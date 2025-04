Polska wydaje na profilaktykę najmniej w Europie w przeliczeniu na mieszkańca

Za ok. 75 proc. zgonów nowotworowych w Polsce odpowiada narażenie na dym tytoniowy – wskazał dr hab. n. med. Paweł Koczkodaj, epidemiolog z Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego, podczas debaty w NIO – PIB w Warszawie z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem.

Główna przyczyna zgonów spowodowanych nowotworami w Polsce to rak płuca, a ok. 90–95 proc. chorych to byli i obecni palacze tytoniu. Według danych z Krajowego Rejestru Nowotworów w 2022 r. odnotowano 20,7 tys. nowych przypadków raka płuca i oskrzeli, w tym 12,3 tys. wśród mężczyzn i 8,4 tys. wśród kobiet. W tym samym roku z powodu choroby zmarło 20 956 osób. Ze statystyk wynika też, że od 2000 r. liczba nowo rozpoznanych przypadków raka płuc u mężczyzn zmalała o 22 proc., ale w przypadku kobiet wzrosła aż o 95 proc. W Polsce we wczesnej fazie diagnozuje się zaledwie 15–20 proc. przypadków raka płuca, a 39 proc. pacjentów otrzymuje diagnozę z najgorzej rokującym, przerzutowym stadium nowotworu. To dane przedstawione w lutym tego roku podczas sejmowej podkomisji stałej ds. onkologii, poświęcone rakowi płuca.

Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 (NSO) obrała za cel wprowadzenie do 2025 r. nowych metod badań przesiewowych, w szczególności w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu płuca. Obecnie działa jedynie pilotaż takich badań, ale Ministerstwo Zdrowia pracuje nad włączeniem badań przesiewowych w kierunku raka płuca za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej do koszyka świadczeń gwarantowanych. 20 lutego tego roku Dominika Janiszewska-Kajka z Departamentu Lecznictwa MZ przekazała na podkomisji stałej ds. onkologii, że resortowi zależy, aby stało się to w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, czyli jeszcze w kwietniu.

1 kwietnia wystartowała też Krajowa Sieć Onkologiczna, która ma umożliwić szybszą diagnostykę pacjentów onkologicznych za sprawą lepszej koordynacji szpitali funkcjonujących w ramach tej inicjatywy.

Niska zgłaszalność na badania przesiewowe

Zmianom systemowym i zwiększaniu dostępności do programów profilaktycznych musi jednak towarzyszyć edukacja pacjentów na temat konieczności regularnego badania się. – Mamy wręcz nieakceptowalnie niską zgłaszalność na badania profilaktyczne – powiedziała w niedawnym wywiadzie dla „Rz” dr hab. n. med. Beata Jagielska, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Jak tłumaczyła, przyczyn jest wiele. – W Polsce wciąż istnieją obszary, w których możemy mówić o wykluczeniu komunikacyjnym – są powiaty i gminy, gdzie dostęp do badań profilaktycznych może być utrudniony. Nie możemy zakładać, że każda osoba – zwłaszcza ta, która nie ma dostępu do komputera czy internetu – będzie wiedziała, kiedy i dlaczego powinna poddać się badaniom profilaktycznym. W tym kontekście ważne jest, aby informacja o możliwości wykonania badań profilaktycznych była jak najszersza – wskazała.