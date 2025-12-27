Reklama
Rozwiń
Reklama

Krótkowzroczność dotyka coraz młodszych. Co można zrobić, by jej uniknąć?

Połowa dzieci w Polsce ma wadę wzroku - przestrzega wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki Sylwia Kijewska, cytowana przez portal Rynek Zdrowia.

Publikacja: 27.12.2025 09:27

Krótkowzroczność dotyka coraz młodszych osób

Krótkowzroczność dotyka coraz młodszych osób

Foto: Adobe Stock

Bartosz Lewicki

Badania z 2024 roku pokazują, że wśród dzieci z wadą wzroku aż 58 proc. boryka się z krótkowzrocznością.

Jak zauważa Sylwia Kijewska, dane z Polski zbiegają się z danymi z całego świata. Ok. 30 proc. całej populacji na świecie ma krótkowzroczność. – Prognozy nie są pozytywne. Do 2050 roku szacuje się, że już połowa populacji będzie miała krótkowzroczność – mówi cytowana przez Rynek Zdrowia wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki.

Czytaj więcej

Mamy plagę krótkowzroczności. Dlaczego?
Zdrowie
Mamy plagę krótkowzroczności. Dlaczego?

Niepokojące tendencje. Krótkowzroczność dotyka coraz młodszych 

Ekspertka wyjaśnia, że przyczyny krótkowzroczności możemy podzielić na dwie kategorie – predyspozycje genetyczne oraz styl życia. Właśnie zmiana stylu życia, unikanie patrzenia blisko, spędzanie czasu na zewnątrz w naturalnym oświetleniu to działania, które mogą nas uchronić przed wadą wzroku. 

Kijewska zauważa, że styl życia obecnie jest bardzo stacjonarny. - Dużo siedzimy, dużo patrzymy blisko, czy to na telefon, tablet, na książkę, na komputer, a przy okazji mało czasu spędzamy na zewnątrz – tłumaczy. Zaznacza, że najczęstszą profilaktyką krótkowzroczności jest to, by jak najwięcej czasu spędzać na zewnątrz w naturalnym oświetleniu. - Tak proste, a tak trudne, bo bardzo trudno nam zmienić te nasze nawyki – mówi. Dodaje, że kiedy pojawią się pierwsze objawy, sama zmiana stylu życia może nie wystarczyć.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Epidemia krótkowzroczności
Nauka
Epidemia krótkowzroczności

Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki podkreśla, że spada wiek, w którym pojawia się problem: w ciągu kilkunastu ostatnich lat wiek, w którym u dzieci pojawia się krótkowzroczność spadła z ok. 10. roku życia do ok. 7 roku życia.

Co zrobić, kiedy pojawi się krótkowzroczność?

W rozmowie z portalem Rynek Zdrowia Sylwia Kijewska mówi, że kiedy pojawi się krótkowzroczność, warto porozmawiać ze specjalistą o metodach, które pozwalają spowalniać rozwój tej wady. Pomóc mogą specjalne soczewki okularowe, soczewki kontaktowe lub atropina. - Tutaj mamy pewne pole manewru, żeby jak najmniej ta wada przyrastała nam w ciągu życia. Oczywiście jak powiążemy to z odpowiednim stylem życia, to jest jeszcze lepiej – dodaje wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki.

Czytaj więcej: Ekspertka: połowa dzieci będzie miała krótkowzroczność. Zapobieganie "tak proste, a tak trudne"


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie dzieci
Polski biznesemn potrzebuje dwa razy więcej testosteronu niż przeciętny mężczyzna
Profilaktyka
Biznesmen potrzebuje dwa razy więcej testosteronu niż przeciętny mężczyzna
Władze Malediwów zabroniły palenia oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych wszystkim osobom urodzonym po
Profilaktyka
Malediwy walczą z nałogiem. Wprowadzają ogólnokrajowy zakaz, także dla turystów
Profilaktyka nowotworów kobiecych w kryzysie. Mniej badań, więcej chorób
Profilaktyka
Profilaktyka nowotworów kobiecych w kryzysie. Mniej badań, więcej chorób
Dla osób z ADHD zmiana czasu może być szczególnie trudna
Profilaktyka
Zmiana czasu może być wyjątkowo trudna dla osób z ADHD. Jak złagodzić jej skutki?
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Łączna liczba uczniów wypisanych z edukacji zdrowotnej w stolicy w stolicy opiewa na niemal 100 tys.
nowy przedmiot
Edukacja zdrowotna. 100 tys. uczniów w Warszawie wypisanych z przedmiotu
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama