Aktualizacja: 27.12.2025 11:07 Publikacja: 27.12.2025 09:27
Krótkowzroczność dotyka coraz młodszych osób
Foto: Adobe Stock
Badania z 2024 roku pokazują, że wśród dzieci z wadą wzroku aż 58 proc. boryka się z krótkowzrocznością.
Jak zauważa Sylwia Kijewska, dane z Polski zbiegają się z danymi z całego świata. Ok. 30 proc. całej populacji na świecie ma krótkowzroczność. – Prognozy nie są pozytywne. Do 2050 roku szacuje się, że już połowa populacji będzie miała krótkowzroczność – mówi cytowana przez Rynek Zdrowia wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki.
W Polsce wadę wzroku ma już ponad 50 proc. uczącej się młodzieży – alarmują eksperci. Problem z c...
Ekspertka wyjaśnia, że przyczyny krótkowzroczności możemy podzielić na dwie kategorie – predyspozycje genetyczne oraz styl życia. Właśnie zmiana stylu życia, unikanie patrzenia blisko, spędzanie czasu na zewnątrz w naturalnym oświetleniu to działania, które mogą nas uchronić przed wadą wzroku.
Kijewska zauważa, że styl życia obecnie jest bardzo stacjonarny. - Dużo siedzimy, dużo patrzymy blisko, czy to na telefon, tablet, na książkę, na komputer, a przy okazji mało czasu spędzamy na zewnątrz – tłumaczy. Zaznacza, że najczęstszą profilaktyką krótkowzroczności jest to, by jak najwięcej czasu spędzać na zewnątrz w naturalnym oświetleniu. - Tak proste, a tak trudne, bo bardzo trudno nam zmienić te nasze nawyki – mówi. Dodaje, że kiedy pojawią się pierwsze objawy, sama zmiana stylu życia może nie wystarczyć.
Życie w pomieszczeniach ze sztucznym oświetleniem i wpatrywanie się w ekrany komputerów to główne...
Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki podkreśla, że spada wiek, w którym pojawia się problem: w ciągu kilkunastu ostatnich lat wiek, w którym u dzieci pojawia się krótkowzroczność spadła z ok. 10. roku życia do ok. 7 roku życia.
W rozmowie z portalem Rynek Zdrowia Sylwia Kijewska mówi, że kiedy pojawi się krótkowzroczność, warto porozmawiać ze specjalistą o metodach, które pozwalają spowalniać rozwój tej wady. Pomóc mogą specjalne soczewki okularowe, soczewki kontaktowe lub atropina. - Tutaj mamy pewne pole manewru, żeby jak najmniej ta wada przyrastała nam w ciągu życia. Oczywiście jak powiążemy to z odpowiednim stylem życia, to jest jeszcze lepiej – dodaje wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki.
Źródło: rp.pl
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
