Od demografii do technologii – główne tematy Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Materiał powstał we współpracy z PTWP

Organizatorzy zapowiadają zmianę perspektywy – od diagnozowania problemów w stronę poszukiwania bardziej konkretnych, realistycznych rozwiązań oraz priorytetów zdrowotnych państwa.

Agenda HCC2026 została zbudowana wokół kluczowych obszarów, które definiują zdrowie przyszłości. Dyskusje będą dotyczyć m.in. demografii, nowej mapy zdrowia, efektywności, roli danych i RWE w decyzjach refundacyjnych, nowych pokoleń w medycynie oraz przyszłości kadr, bezpieczeństwa zdrowotnego w świecie napięć, technologii i AI oraz nowego kontraktu zdrowotnego.

Ważną platformą podczaas wydarzenia będzie Scena Otwarta – przestrzeń współtworzona z partnerami, zaprojektowana jako nowoczesna i elastyczna forma kontaktu z uczestnikami. W jej ramach zaplanowano prelekcje, rozmowy indywidualne oraz kameralne dyskusje tematyczne.

Wydarzeniom merytorycznym towarzyszyć będą dwa konkursy. Redakcja Rynku Zdrowia po raz czwarty przyzna tytuły Kobiet Rynku Zdrowia, a równolegle, już po raz dziewiąty, portalsamorzadowy.pl i rynekzdrowia.pl rozstrzygną konkurs Zdrowy Samorząd, adresowany do gmin, powiatów i województw.