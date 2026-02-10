Reklama

Od demografii do technologii – główne tematy Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Czy system ochrony zdrowia udźwignie starzenie się społeczeństwa, nowe choroby i oczekiwania pacjentów przy ograniczonych zasobach? To główne zagadnienia XI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który odbędzie się 12–13 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Publikacja: 10.02.2026 00:00

rp.pl

Materiał powstał we współpracy z PTWP

Organizatorzy zapowiadają zmianę perspektywy – od diagnozowania problemów w stronę poszukiwania bardziej konkretnych, realistycznych rozwiązań oraz priorytetów zdrowotnych państwa.

Agenda HCC2026 została zbudowana wokół kluczowych obszarów, które definiują zdrowie przyszłości. Dyskusje będą dotyczyć m.in. demografii, nowej mapy zdrowia, efektywności, roli danych i RWE w decyzjach refundacyjnych, nowych pokoleń w medycynie oraz przyszłości kadr, bezpieczeństwa zdrowotnego w świecie napięć, technologii i AI oraz nowego kontraktu zdrowotnego.

Ważną platformą podczaas wydarzenia będzie Scena Otwarta – przestrzeń współtworzona z partnerami, zaprojektowana jako nowoczesna i elastyczna forma kontaktu z uczestnikami. W jej ramach zaplanowano prelekcje, rozmowy indywidualne oraz kameralne dyskusje tematyczne.

Wydarzeniom merytorycznym towarzyszyć będą dwa konkursy. Redakcja Rynku Zdrowia po raz czwarty przyzna tytuły Kobiet Rynku Zdrowia, a równolegle, już po raz dziewiąty, portalsamorzadowy.pl i rynekzdrowia.pl rozstrzygną konkurs Zdrowy Samorząd, adresowany do gmin, powiatów i województw.

O wyzwaniach i przyszłości systemu ochrony zdrowia będą rozmawiać w Katowicach uznani eksperci i liderzy opinii – osoby, które na co dzień współtworzą politykę zdrowotną, praktykę kliniczną i rozwiązania organizacyjne.

Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem strony www.hccongress.pl i jest otwarta do 11 marca 2026 r., do godz. 15.00.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

Źródło: Rzeczpospolita

Grupa PTWP
