Rzeczpospolita
Ekonomia
Ważna transakcja na rynku medialnym. Grupa PTWP przejmuje spółkę Elamed

Grupa PTWP, notowana na GPW, przejęła 100 proc. udziałów w spółce Elamed, wydawcy czasopism i portali branżowych. Transakcja wzmacnia segment medialny Grupy, rozszerza jej portfolio o sprofilowane tytuły wydawnicze, wydarzenia i konferencje specjalistyczne.

Publikacja: 30.01.2026 16:32

Wojciech Kuśpik, prezes zarządu PTWP

Wojciech Kuśpik, prezes zarządu PTWP

Foto: materiały prasowe

Piotr Skwirowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe możliwości rozwoju otwiera przed Grupą PTWP przejęcie Elamed Media Group?
  • Kto objął funkcję prezesa w spółce Elamed po przejęciu przez Grupę PTWP?
  • Jaki wpływ mają ostatnie akwizycje na pozycję Grupy PTWP w sektorze mediów i eventów w Polsce?

Elamed Media Group jest wydawcą czasopism i portali specjalistycznych, skierowanych do profesjonalistów, którzy poszukują eksperckiej wiedzy oraz realnego wsparcia w rozwoju zawodowym. Portfolio spółki obejmuje 17 czasopism i 10 portali internetowych, które docierają do specjalistów z takich branż jak stomatologia, ochrona zdrowia, weterynaria, budownictwo oraz BHP. Wśród jej tytułów są m.in.: „Weterynaria w praktyce”, „Magazyn Autostrady”, „Twój Przegląd Stomatologiczny”, „Rehabilitacja w Praktyce”, „dentalmaster.pl”, „dlaszpitali.pl”, „behapowcy.com” czy „drogowo-mostowy.pl”. Działalność wydawnicza uzupełniana jest przez e-booki, podcasty, aplikacje internetowe, webinary, szkolenia i konferencje.

Nowe możliwości przed Grupą PTWP

Przejęcie spółki Elamed wzmacnia pozycję Grupy PTWP w segmencie profesjonalnych mediów branżowych i otwiera dalsze możliwości rozwoju poprzez integrację portfolio Elamed z kluczowymi aktywami Grupy, w tym portalami internetowymi i wydarzeniami własnymi. Transakcja ta wpisuje się w długoterminową strategię skalowania działalności digital oraz budowy silnego ekosystemu wyspecjalizowanych mediów i wydarzeń. Połączenie potencjału redakcyjnego i sprzedażowego obu organizacji pozwoli na tworzenie innowacyjnych produktów medialnych i eventowych.

– Wierzymy w profesjonalne, sprofilowane media, skierowane do konkretnych sektorów gospodarki, które są jednym z filarów Grupy PTWP. Portfolio Elamedu bardzo dobrze uzupełnia i rozwija nasz dotychczasowy zakres serwisów internetowych oraz aktywności eventowych. Chcemy docierać z eksperckim, rzetelnym przekazem do tych grup odbiorców. Właśnie taki potencjał widzimy w działalności Elamedu i w jej dalszym rozwoju w ramach Grupy PTWP – komentuje Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Wojciech Kuśpik, prezes PTWP
Media
Wojciech Kuśpik, prezes PTWP: „Rzeczpospolita” idealnie do nas pasuje
W wyniku transakcji w spółce Elamed powołany został jednoosobowy zarząd, a funkcję prezesa objął Tomasz Ruszkowski, pełniący również funkcję członka zarządu w PTWP. Przejęcie udziałów Elamed jest kolejną akwizycją Grupy PTWP, realizowaną zgodnie z zapowiadaną strategią rozwoju poprzez wzrost organiczny i przejęcia.

Pod koniec 2025 r. Grupa PTWP sfinalizowała strategiczną transakcję przejęcia większościowego pakietu akcji Gremi Media (56,82 proc.), wydawcy dzienników „Rzeczpospolita” i „Parkiet”. W ubiegłym roku Grupa objęła również prawa do organizacji wydarzeń Cybersec Forum & Expo a także Future Mining Forum & Expo (targi górnicze) i zamierza rozwinąć formuły obu wydarzeń. – Akwizycje te wzmacniają pozycję Grupy jako jednego z największych w Polsce zintegrowanych ekosystemów medialnych i eventowych dla biznesu, finansów i administracji publicznej, tworząc solidne fundamenty pod dalszy długoterminowy rozwój – czytamy w komunikacie PTWP.

Czym dysponuje Grupa PTWP

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., spółka matka Grupy kapitałowej PTWP, działa na rynku od 1995 r. Działalność wydawnicza w zakresie specjalistycznych portali, organizacja konferencji i wydarzeń biznesowych oraz zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach – to obszary działalności, na których skupia się obecnie aktywność Grupy. Należąca do Grupy spółka PTWP On-line sp. o.o. jest wydawcą specjalistycznych portali biznesowych, m.in.: wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, propertynews.pl, portalsamorzadowy.pl, farmer.pl czy pulsHR.pl. Spółka matka koncentruje się na organizacji eventów branżowych.

Spółka PTWP Event Center zarządza obiektami: Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach. PTWP SA od 2024 r. jest notowana na głównym rynku GPW w Warszawie. W grudniu 2025 r. Grupa PTWP sfinalizowała transakcję z Pluralis B.V. i objęła większościowy pakiet akcji Gremi Media, wydawcy „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”.

Źródło: rp.pl

Media Przejęcia GPW Akwizycje Grupa PTWP
