Ważna transakcja na rynku medialnym. Grupa PTWP przejmuje spółkę Elamed

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe możliwości rozwoju otwiera przed Grupą PTWP przejęcie Elamed Media Group?

Kto objął funkcję prezesa w spółce Elamed po przejęciu przez Grupę PTWP?

Jaki wpływ mają ostatnie akwizycje na pozycję Grupy PTWP w sektorze mediów i eventów w Polsce?

Elamed Media Group jest wydawcą czasopism i portali specjalistycznych, skierowanych do profesjonalistów, którzy poszukują eksperckiej wiedzy oraz realnego wsparcia w rozwoju zawodowym. Portfolio spółki obejmuje 17 czasopism i 10 portali internetowych, które docierają do specjalistów z takich branż jak stomatologia, ochrona zdrowia, weterynaria, budownictwo oraz BHP. Wśród jej tytułów są m.in.: „Weterynaria w praktyce”, „Magazyn Autostrady”, „Twój Przegląd Stomatologiczny”, „Rehabilitacja w Praktyce”, „dentalmaster.pl”, „dlaszpitali.pl”, „behapowcy.com” czy „drogowo-mostowy.pl”. Działalność wydawnicza uzupełniana jest przez e-booki, podcasty, aplikacje internetowe, webinary, szkolenia i konferencje.

Nowe możliwości przed Grupą PTWP

Przejęcie spółki Elamed wzmacnia pozycję Grupy PTWP w segmencie profesjonalnych mediów branżowych i otwiera dalsze możliwości rozwoju poprzez integrację portfolio Elamed z kluczowymi aktywami Grupy, w tym portalami internetowymi i wydarzeniami własnymi. Transakcja ta wpisuje się w długoterminową strategię skalowania działalności digital oraz budowy silnego ekosystemu wyspecjalizowanych mediów i wydarzeń. Połączenie potencjału redakcyjnego i sprzedażowego obu organizacji pozwoli na tworzenie innowacyjnych produktów medialnych i eventowych.

– Wierzymy w profesjonalne, sprofilowane media, skierowane do konkretnych sektorów gospodarki, które są jednym z filarów Grupy PTWP. Portfolio Elamedu bardzo dobrze uzupełnia i rozwija nasz dotychczasowy zakres serwisów internetowych oraz aktywności eventowych. Chcemy docierać z eksperckim, rzetelnym przekazem do tych grup odbiorców. Właśnie taki potencjał widzimy w działalności Elamedu i w jej dalszym rozwoju w ramach Grupy PTWP – komentuje Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.