Wojciech Kuśpik, prezes PTWP: „Rzeczpospolita” idealnie do nas pasuje

Drugim, równie silnym trendem jest potrzeba rzetelnych, sprawdzonych i jakościowych treści. Ludzie chcą informacji, ale takich, którym mogą zaufać. Coraz częściej pytają o źródło, o autora, o wiarygodność. „Rzeczpospolita” jest kojarzona właśnie z tą rzetelnością, opiniotwórczością i wysoką jakością. Naszą strategią jest więc jakościowe, odpowiedzialne dziennikarstwo oraz mocno sprofilowane treści – dokładnie pod potrzeby współczesnych czytelników.

Czy na dynamicznie konsolidującym się rynku mają szanse przebicia się jakieś nowe tytuły, niewchodzące w skład dużych grup medialnych?

Sądzę, że będą powstawały nowe projekty i mogą odnieść sukces. Ale na pewnym etapie rozwoju napotkają barierę dalszego skalowania. Przykładowo PTWP to ponad 100 mln zł przychodów, ponad 250 osób, rozbudowana struktura z licznymi zespołami mającymi określone specjalizacje. Ale małe biznesy w którymś momencie będą musiały zdecydować, jak dalej rosnąć i staną przed problemami: od finansowych, poprzez personalne, rynkowe itd. W rezultacie dołączenie do dużych grup, jak np. PTWP, która ma na rynku ugruntowaną pozycję i może dodawać wartości, okaże się sposobem na rozwiązanie tych problemów, na rozwój.

Rozmawiamy na Śląsku, gdzie w przeszłości bardzo silną pozycję miała prasa regionalna: „Trybuna Robotnicza”, „Dziennik Zachodni”, „Wieczór”. Jak dziś media o regionalnym charakterze mogą bronić swojej pozycji?

Perspektywy dla mediów regionalnych są dużym znakiem zapytania i trudno mi jednoznacznie oceniać ich szanse rynkowe. My działamy w modelu zdywersyfikowanym i to jest nasza siła. Trzy segmenty naszej działalności będziemy dalej rozwijać. One doskonale się uzupełniają i idealnie dywersyfikują przychody, monetyzując wiele działań wewnątrz grupy. Dlatego uważam, że media, które chcą rosnąć i umacniać się na rynku, powinny poszerzać swoją działalność o produkty, które realnie monetyzują ich zasięg i kompetencje. Opieranie się wyłącznie na reklamie i prenumeracie nie gwarantuje dziś rynkowego sukcesu.

Czego więcej wniesie na rynek mediów sztuczna inteligencja: szans czy zagrożeń?

Będą jedne i drugie. Plusem jest np. automatyzacja wielu czynności, które były pracochłonne dla zespołów. Z kolei minusem na rynku zdominowanym przez Big Techy, które zaczynają nim rządzić, staje się ogromne pole do dezinformacji. Ludzie zamiast czytać zaczynają zadawać pytania aplikacji ChatGPT. Dlatego tym bardziej liczą się sprawdzone i rzetelne źródła. To, co staramy się robić w serwisach PTWP, to, co robi „Rzeczpospolita” – treści wysokiej jakości mogą być tarczą chroniącą czytelników przed manipulacją. To prawdziwa wartość, by nasi czytelnicy uznawali nas za wiarygodne, rzetelne, sprawdzone, bezpieczne źródło informacji. Ma ono szczególne znaczenie dla biznesu, dla polityków czy administracji.

Który z trzech wymienionych przez pana filarów działalności PTWP jest najważniejszy, ma największe perspektywy?

Dotychczas staraliśmy się, żeby ten rozwój był równomierny: mniej więcej, w zależności od roku, po jednej trzeciej. Teraz pewnie się to zachwieje, bo w większym stopniu udział w przychodach będzie miała część medialna. Ale w perspektywie naszym celem jest utrzymanie równego znaczenia każdego z trzech segmentów. Każdy jest dla nas ważny, wszystkie chcemy rozbudowywać. W każdym segmencie mamy plan konsekwentnego, organicznego rozwoju i plan akwizycyjny.