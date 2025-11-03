Pełny dostęp do wiedzy, analiz i prognoz rynkowych tylko z „Parkietem”

Reklama
Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, jedno z najbardziej cenionych w Polsce źródeł informacji o rynkach finansowych i jedyny dziennik o profilu giełdowym, ogłasza nową ofertę prenumeraty. Skierowana jest ona zarówno do profesjonalnych uczestników rynku, jak i do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z inwestowaniem, niekoniecznie na giełdzie. Prenumeratorzy otrzymują codzienny dostęp do ekskluzywnych wiadomości, raportów i analiz, które pomagają podejmować trafniejsze decyzje inwestycyjne.

Publikacja: 03.11.2025 06:00

Foto: Parkiet

Redakcja „Rz”

Prenumerata obejmuje przede wszystkim pięć wydań tygodniowo pełnych prognoz, raportów i analiz o spółkach, rynkach – polskim i zagranicznych - oraz poszczególnych sektorach gospodarki.

Prenumeratorzy zyskują również nielimitowany dostęp do serwisu parkiet.com, newsletterów, a także archiwum sięgającego 1998 roku. Dodatkowo otrzymują publikacje z cyklu „Akademia Parkietu”. To dodatki edukacyjne stworzone z myślą zarówno o początkujących jak i zaawansowanych inwestorach, a także emitentach giełdowych.

Media
Dla tych, którzy oczekują jeszcze więcej, dedykowany jest „Pakiet Inwestor” – wzbogacony o 12 poradników prawnych i podatkowych oraz 4 poradniki obejmujące najważniejsze akty prawne w formie praktycznych opracowań.

– O kluczowych wydarzeniach w spółkach giełdowych, o debiutach na GPW, o tym, gdzie szukać gwiazd doradztwa inwestycyjnego, „Parkiet” w zdecydowanej liczbie przypadków pisał jako pierwszy spośród mediów. A to przecież informacja jest dziś cenna jak złoto. Właśnie, o tym, że cena uncji złota przebije poziom 4 tys. dol. „Parkiet” napisał także jako pierwszy – mówi Cezary Szymanek, redaktor naczelny „Parkietu”.

Pełna oferta prenumeraty dostępna jest na stronie: prenumerata.parkiet.com.

Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” to najstarszy dziennik ekonomiczny w Polsce, który już od ponad 30 lat wspiera decyzje inwestorów oraz specjalistów związanych z rynkiem kapitałowym. „Parkiet” zawiera zbiór newsów z kraju i zagranicy, liczne analizy i prognozy najlepszych w kraju ekonomistów i analityków, maklerów i zarządzających – dla walut, indeksów, surowców czy spółek giełdowych. Dopełnieniem są pogłębione komentarze, rozmowy i felietony znanych osobistości polskiego rynku finansowego. Kontynuację i rozwinięcie tematyki z wydania papierowego stanowi kierowany do szerokiego grona osób zainteresowanych inwestycjami, gospodarką czy rynkiem finansowym serwis parkiet.com.

Gremi Media SA wydaje dzienniki „Rzeczpospolita” oraz „Parkiet”. W portfolio grupy medialnej znajdują się także miesięcznik „Wieści Rolnicze”, kwartalniki „Rzeczpospolita Nauka”, „Rzeczpospolita Podróże” i „Historia”, a także serwisy internetowe odwiedzane przez ponad 7,1 mln użytkowników miesięcznie (dane za maj 2025 r. wg badania Mediapanel/Gemius PBI). Do kluczowych serwisów należą: rp.pl, zyciewarszawy.pl, parkiet.com, wiescirolnicze.pl, historia.uwazamrze.pl oraz serwisy branżowe, takie jak zdrowie.rp.pl, edukacja.rp.pl, moto.rp.pl, cyfrowa.rp.pl czy sukces.rp.pl.

