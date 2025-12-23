23 grudnia doręczony został wyrok Sądu Książęcego drugiej instancji w Vaduz oddalający apelację Zygmunta Solorza od wyroku z 19 maja br., w którym sąd przychylił się do stanowiska dzieci miliardera, potwierdzając, że 2 sierpnia 2024 r. dokonała się sukcesja w grupie zbudowanej przez twórcę Polsatu.

To ważna część rodzinnego sporu. Dzieci Zygmunta Solorza – Tobias Solorz, Piotr i Aleksandra Żak – od ponad roku są w sporze z ojcem o to, kto może sprawować kontrolę w fundacjach TiVi Foundation i Solkomtel Foundation, w których ulokowano większość majątku miliardera. Fundacje pośrednio mają akcje spółek Cyfrowy Polsat i Zespół Elektrowni Pątnów Adamów-Konin. Firmy te wyceniane są na warszawskiej giełdzie na kilka miliardów złotych.

O doręczeniu wyroku i jego treści poinformował Cyfrowy Polsat w giełdowym komunikacie, powołując się na pismo otrzymane od TiVi Foundation.

– Grupa Polsat Plus otrzymała od swojego większościowego akcjonariusza – Fundacji TiVi – pismo informujące o wydaniu prawomocnego i wiążącego wyroku przez Sąd Apelacyjny w Liechtensteinie, kończącego postępowanie sądowe dotyczące sporu pomiędzy Zygmuntem Solorzem a Piotrem Żakiem, Aleksandrą Żak i Tobiasem Solorzem. Zgodnie z przekazaną informacją, Sąd Apelacyjny w Liechtensteinie oddalił apelację Zygmunta Solorza i tym samym uznał racje Piotra Żaka, Aleksandry Żak i Tobiasa Solorza. Oznacza to, że prawomocnie kończy się spór sądowy trwający od sierpnia 2024 roku – poinformował Tomasz Matwiejczuk, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Cyfrowym Polsacie.