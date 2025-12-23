Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Zygmunt Solorz prawomocnie przegrywa z dziećmi spór o sukcesję

Sąd w Liechtensteinie wydał drugi, tym razem prawomocny, wyrok korzystny dla dzieci Zygmunta Solorza w sporze o kontrolę nad majątkiem zgromadzonym przez biznesmena. Dziś został on dostarczony stronom.

Publikacja: 23.12.2025 09:53

Założyciel i właściciel Grupy Polsat Zygmunt Solorz

Założyciel i właściciel Grupy Polsat Zygmunt Solorz

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Urszula Zielińska

23 grudnia doręczony został wyrok Sądu Książęcego drugiej instancji w Vaduz oddalający apelację Zygmunta Solorza od wyroku z 19 maja br., w którym sąd przychylił się do stanowiska dzieci miliardera, potwierdzając, że 2 sierpnia 2024 r. dokonała się sukcesja w grupie zbudowanej przez twórcę Polsatu.

Czytaj więcej

Mecenas Paweł Rymarz, partner zarządzający w kancelarii Rymarz Zdort Maruta
Media
Prawnik dzieci Zygmunta Solorza o sporze o sukcesję: do ugody wystarczy dobra wola

To ważna część rodzinnego sporu. Dzieci Zygmunta Solorza – Tobias Solorz, Piotr i Aleksandra Żak – od ponad roku są w sporze z ojcem o to, kto może sprawować kontrolę w fundacjach TiVi Foundation i Solkomtel Foundation, w których ulokowano większość majątku miliardera. Fundacje pośrednio mają akcje spółek Cyfrowy Polsat i Zespół Elektrowni Pątnów Adamów-Konin. Firmy te wyceniane są na warszawskiej giełdzie na kilka miliardów złotych.

O doręczeniu wyroku i jego treści poinformował Cyfrowy Polsat w giełdowym komunikacie, powołując się na pismo otrzymane od TiVi Foundation.

– Grupa Polsat Plus otrzymała od swojego większościowego akcjonariusza – Fundacji TiVi – pismo informujące o wydaniu prawomocnego i wiążącego wyroku przez Sąd Apelacyjny w Liechtensteinie, kończącego postępowanie sądowe dotyczące sporu pomiędzy Zygmuntem Solorzem a Piotrem Żakiem, Aleksandrą Żak i Tobiasem Solorzem. Zgodnie z przekazaną informacją, Sąd Apelacyjny w Liechtensteinie oddalił apelację Zygmunta Solorza i tym samym uznał racje Piotra Żaka, Aleksandry Żak i Tobiasa Solorza. Oznacza to, że prawomocnie kończy się spór sądowy trwający od sierpnia 2024 roku – poinformował Tomasz Matwiejczuk, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Cyfrowym Polsacie.

Reklama
Reklama

– Grupa Polsat Plus z zadowoleniem przyjmuje informację o prawomocnym zakończeniu postępowania przed sądem w Liechtensteinie. Prawomocne zakończenie tego postępowania pozwoli skupić się Grupie na rozwoju oraz spokojnej i konsekwentnej realizacji strategii – powiedział cytowany w komunikacie Daniel Kaczorowski, przewodniczący rady nadzorczej Grupy Polsat Plus.

Tekst będzie uzupełniany. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Firmy sukcesja Zygmunt Solorz Cyfrowy Polsat
Walka o Warner Bros. Discovery: Netflix refinansuje, Larry Ellison gwarantuje
Media
Walka o Warner Bros. Discovery: Netflix refinansuje, Larry Ellison gwarantuje
Kreml zabiera Rosjanom WhatsApp
Media
Kreml zabiera Rosjanom WhatsApp
Wojciech Kuśpik, prezes PTWP
Media
PTWP obejmuje większościowy pakiet akcji Gremi Media, wydawcy „Rzeczpospolitej”
Oscary przeniosą się z ABC na YouTube
Media
101. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się na YouTubie
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Netflix i Paramount rywalizują między sobą o przejęcie aktywów Warner Bros. Discovery
Media
Nieoficjalnie: Warner Bros. Discovery odrzuci ofertę przejęcia przez Paramount
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama