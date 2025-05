Zwróciły też uwagę, że sąd wyraźnie podkreślił, iż nie istnieją żadne dowody ani przesłanki, jakoby wprowadziły ojca w błąd. Oceniły, że podejmowane przez otoczenie Zygmunta Solorza próby przypisania im działania wbrew woli czy też w konflikcie z ojcem „okazały się kłamliwe i niegodne”.

„Najważniejsza walka niestety się nie kończy”

Jak czytamy w oświadczeniu, zdaniem dzieci miliardera, wyrok sądu, ma wymiar głównie biznesowy, natomiast „najważniejsza walka niestety się nie kończy”.

- Jednocześnie, choć decyzja sądu przynosi spokój na polu biznesowym, najważniejsza walka niestety się nie kończy. Wyrok sądu potwierdza tylko, jak daleko słuszne były nasze obawy o bezpieczeństwo Ojca i o szkodliwy wpływ, jaki wywierają na niego ludzie, próbujący przejąć jego majątek – czytamy w oświadczeniu.

- Nie ustaniemy w tej walce. Nie pozwolimy ani na destabilizację firm, ani rozbicie rodziny - dodano.– Pragniemy zapewnić zarówno otoczenie wewnątrz, jak i wszystkich interesariuszy i rynek, że naszym priorytetem będzie nadal stanie na straży bezpieczeństwa, ale także rozwoju spółek – zaznaczyły również dzieci miliardera.

Oświadczenie Zygmunta Solorza: wyrok nie zmienia stanu faktycznego. Odwołam się

Nie jest jasne, co wyrok sądu opisany przez dzieci miliardera oznacza od strony praktycznej. Nie uzyskaliśmy co do tego komentarza. Otrzymaliśmy natomiast stanowisko Zygmunta Solorza.