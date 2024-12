Dzieci Zygmunta Solorza wytoczą nowe działa. Już nie ukrywają, z kim walczą

„Wzmocniło to nasze obawy, że osoby te wykorzystując zaufanie naszego Ojca, chcą przejąć zarządzanie jego majątkiem. Nie ma i nie będzie na to naszej zgody” – czytamy.

„Wszelkie instrumenty prawne” w walce o grupę Polsat

„W obliczu wszystkich tych wydarzeń, podjęliśmy decyzję niezwykle trudną dla nas osobiście, ale konieczną, by chronić Ojca, jego dobre imię oraz całe dziedzictwo. Jako rodzeństwo i jako osoby od lat współzarządzające majątkiem i strategicznymi spółkami – zdecydowaliśmy się skorzystać z wszelkich dostępnych instrumentów prawnych, by nie dopuścić do utraty kontroli przez naszą rodzinę nad Grupą stworzoną przez Tatę” – informują dzieci, nie precyzując, co mają na myśli.

W oświadczeniu zapewniono, że dzieci cały czas podejmują działania w celu polubownego zakończenia sporu i zapewnienia ojcu bezpieczeństwa osobistego.

Dzieci miliardera odwołują się do opinii publicznej. „Wierzymy, że nasze działania spotkają się ze zrozumieniem i życzliwością opinii publicznej – w naszym przekonaniu nie robimy nic innego niż to, co powinny zrobić dzieci w takiej sytuacji, w jakiej znalazł się nasz Ojciec” – napisano.

„Na zakończenie, publicznie apelujemy do Justyny Kulki oraz Jerzego Modrzejewskiego o umożliwienie nam bezpośredniego spotkania z Tatą, o które bez skutku prosimy od wielu miesięcy” – czytamy.