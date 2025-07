Jak wyjaśnia prof. Jacek Zaleśny, takie postępowanie prokuratora generalnego nie zablokuje możliwości wydania przez SN uchwały w sprawie ważności wyborów. – Sąd Najwyższy nie jest zależny od zachowania prokuratora generalnego, jeżeli ten został prawidłowo zawiadomiony o sprawie i ma faktyczną możliwość przedstawienia stanowiska. Niestawiennictwo uczestnika postępowania albo odstąpienie przez niego od przedstawienia stanowiska nie wpływa na znaczenie prawne czynności wykonywanych przez SN – wskazuje konstytucjonalista.

Prokuratura będzie liczyć głosy. Zaprzysiężenie prezydenta w rękach Szymona Hołowni

Co ważne, podczas rozpatrywania protestów wyborczych prokurator generalny zawnioskował też o ponowne przeliczenie głosów w prawie 1,5 tys. obwodowych komisji wyborczych, w których jego zdaniem mogło dojść do nieprawidłowości. Sąd Najwyższy jednak nie zgodził się na to, podobnie jak na inne żądanie prokuratury dotyczące przekazania jej wszystkich protestów wyborczych w celu przestawienia stanowisk. W konsekwencji doszło do weryfikacji kart wyborczych w kilkunastu obwodowych komisjach wyborczych, a prokurator generalny dostał do zaopiniowania 321 protestów.

ok. 54 000 protestów wyborczych zarejestrowano w Sądzie Najwyższym

16 protestów wyborczych SN uznał za zasadne, ale bez wpływu na wynik wyborów

Do ponownego liczenia głosów może jednak dojść jeszcze w co najmniej 296 kolejnych komisjach. Z doniesień „Gazety Wyborczej” wynika, że w prokuraturze ma powstać zespół, który sprawdzi wyniki w 296 komisjach wyborczych, do czego śledczy mają uprawnienia. Czy te działania mogą jednak doprowadzić do unieważnienia wyniku wyborów prezydenckich? Eksperci, z którymi rozmawiała „Rzeczpospolita” są co do tego sceptyczni.

Podstaw do unieważnienia wyborów zdaje się nie widzieć też sam minister Bodnar, który w ostatnim wywiadzie dla money.pl stwierdził: – Na pewno nie mamy rozpatrzonych wszystkich protestów wyborczych i nie zostało to zrobione porządnie, w pełni. Natomiast myślę, że powiedzenie, że wybory mają być nieważne, jest daleko idące.