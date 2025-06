– Nie oznacza to jednak, że nowy prezydent nie będzie mógł zostać zaprzysiężony. Kluczowe znaczenie będzie miała tu bowiem kwestia domniemania ważności wyborów prezydenckich, a w tej sprawie konstytucja nie jest jednoznaczna. Bardziej precyzyjne są przepisy kodeksu wyborczego, które wymagają stwierdzenia ważności wyborów w określonym terminie następującym przed zaprzysiężeniem prezydenta. Pytanie tylko, czy jest to zgodne z konstytucją? W mojej ocenie domniemanie ważności wyborów prezydenckich istnieje. Zakładamy przecież, że wszystkie procedury w państwie odbywają się zgodnie z prawem. Jeśli chcemy obalić to założenie, to powinno zostać to stwierdzone we właściwej procedurze – twierdzi prof. Uziębło.

Opinia prof. Jacek Zaleśny, konstytucjonalista Uniwersytet Warszawski Postępowanie dotyczące stwierdzania ważności wyborów i postępowanie dotyczące objęcia urzędu prezydenta to dwie odrębne procedury, prowadzone niezależnie od siebie i umocowane odrębnie. Marszałek Sejmu ma obowiązek odebrać przysięgę od nowo wybranego prezydenta z końcem kończącej się kadencji odchodzącej głowy państwa. Oznacza to, że nawet bez uchwały Sądu Najwyższego o ważności wyborów marszałek Sejmu jest zobowiązany do zwołania Zgromadzenia Narodowego i zaprzysiężenia nowego prezydenta. Obowiązuje bowiem domniemanie ważności wyborów prezydenckich. Obalić to domniemanie może jedynie uchwała Sądu Najwyższego, wydana po rozpatrzeniu protestów wyborczych, stwierdzająca nieważność wyborów prezydenckich. Co ważne marszałek Sejmu nie ma kompetencji do kontrolowania aktów Sądu Najwyższego, czyli nie może podważać uchwały Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN dotyczącej ważności wyborów.

Jego zdaniem nie ma obecnie żadnych formalnych przeszkód, które uniemożliwiłyby Karolowi Nawrockiemu objęcie urzędu prezydenta RP. - Jednak to od marszałka Sejmu będzie ostatecznie zależało, czy do tego objęcia urzędu rzeczywiście dojdzie. Jeśli uznajemy, że orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej nie jest wiążące, bo nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego, to można oprzeć się na sprawozdaniu PKW, które wskazuje, że nieprawidłowości pojawiające się w procesie wyborczym nie zaburzyły ostatecznego rezultatu wyborów - zaznacza ekspert.

Pytanie zatem, co zrobi marszałek Sejmu, który jest zobowiązany do zwołania Zgromadzenia Narodowego i odebrania przysięgi od nowego prezydenta? Odpowiedzi Szymon Hołownia udzielił przed tygodniem mówiąc, że obowiązuje domniemanie ważności wyboru prezydenta i jeżeli nie dojdzie do stwierdzenia nieważności wyborów prezydenckich przez SN, to zwoła on Zgromadzenie Narodowe. Termin na to ma do 6 sierpnia, wtedy bowiem kończy się kadencja Andrzeja Dudy.