Oczywiście, sam Duda nie ułatwiał podjęcia takiej współpracy, ale to przede wszystkim w interesie nowej władzy było nawiązanie z nim jakiejś kooperacji i oddzielenie go od Kaczyńskiego. Nie zrobiono tego, bo kierowano się emocjami i poczuciem upokorzenia za klęski Bronisława Komorowskiego i Rafała Trzaskowskiego. Przez cały czas wpychano prezydenta w ramiona prezesa PiS, choć tajemnicą poliszynela było to, że relacje między nimi były fatalne i można było na tym zagrać (zwłaszcza mamiąc Dudę perspektywą jakiegoś zagranicznego stanowiska). Zaniechano jednak takich działań, w zamian za co poprzedni prezydent uderzał w rząd, a w kampanii odwinął mu się, oficjalnie wspierając Nawrockiego.

Duda przy Nawrockim to sympatyczny i grzeczny harcerzyk

Wiele wskazuje na to, że obecnie liderzy koalicji popełnią ten sam błąd w stosunku do nowej głowy państwa. Pomimo tego, że w ich interesie leży poróżnienie jej z Kaczyńskim, zapewne od pierwszych chwil ruszą na nią z bezpardonowym atakiem. Psychologicznie to zrozumiałe, politycznie zabójcze. Karol Nawrocki będzie ich przeciwnikiem dopiero w 2030 roku, a przed nimi zasadnicze starcie już za dwa lata. Tyle że nie z nim, lecz z PiS. I ta banalna myśl powinna przyświecać Tuskowi i jego ludziom – na obecnym etapie ich konkurentem jest Kaczyński, nie prezydent. I opłacalne było podjęcie takich działań, które utrudniałyby współpracę Pałacu z Nowogrodzką, zasiewały w niej ziarna nieufności, budowały mury, wyszukiwały potencjalne różnice. Koalicja 15 października powinna cieszyć się, że w kancelarii prezydenta lądują narodowcy, a nie wiceprezesi PiS; że być może Nawrocki okaże się tak brutalny i ambitny, jak twierdzili w kampanii; że ma za uszami nawet więcej, niż ujawniły do tej pory media. Bo wszystko to może skłócać go z Jarosławem Kaczyńskim i osłabiać sojusz tych dwóch ośrodków opozycji wobec obecnej władzy.

Osobowość Nawrockiego pewnie nie będzie ułatwiać podjęcia takiej gry – przy nim Duda wydaje się sympatycznym i grzecznym harcerzykiem, przedstawicielem elit i mainstreamu, umiarkowanym konserwatystą. Upokorzenie, jakiego doznali politycy rządzących partii w wyniku pokonania ich ukochanego kandydata przez tego człowieka znikąd, też pewnie będzie czynnikiem utrudniającym realizację planu oddzielenia prezydenta od prezesa. Ale polityka to sfera życia w stałym dyskomforcie psychicznym i współpracy nawet z tymi, którymi się pogardza. Wszystko bowiem musi być podporządkowane politycznym celom. Wszak Polska jest najważniejsza. A na pewno władza w tejże.