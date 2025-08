Andrzej Duda wykonał w praktyce jeden ruch, jeśli chodzi o swoją przyszłość – wydał książkę. Chce więc opowiedzieć historię swoich dwóch kadencji po swojemu, bo w końcu o jego czasie w Pałacu Prezydenckim powstało już kilka pozycji, w tym Jacka Gądka i Zbigniewa Parafianowicza. To jednak nie przesądza jeszcze tego, co będzie robił prezydent.

Prezydent Andrzej Duda nie chce iść na emeryturę

Sam prezydent nie przesądza, co będzie robił po 6 sierpnia. – Za wcześnie na emeryturę – mówił niedawno w Polsat News. Jakie w praktyce ma opcje? Najmniej zaskakujące byłoby założenie przez niego think tanku lub fundacji np. poświęconej sprawom międzynarodowym i bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście relacji polsko-ukraińskich. Dobra relacja z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim to być może najważniejszy element jego politycznego dziedzictwa, ważniejszy nawet niż weta do ustaw sądowych PiS.

Inną opcją (nie wykluczają się, oczywiście) jest powrót do działalności naukowej. Wielu twierdzi, że ma spalone mosty na swojej alma mater, czyli Uniwersytecie Jagiellońskim i wydziale prawa tejże uczelni. Ale w Krakowie można usłyszeć w środowiskach naukowych, że mógłby i tak na uczelnię wrócić, chociaż nie byłby to prosty powrót. Przed rozpoczęciem kariery politycznej prezydent był pracownikiem katedry prawa administracyjnego na UJ. Były jej szef, prof. Jan Zimmermann od lat jest jednym z największych krytyków prezydenta i wielokrotnie w mediach powtarzał, że mocno zawiódł się na Andrzeju Dudzie.

Czy Andrzej Duda mógłby być łącznikiem między PiS a Konfederacją?

Co jeszcze może robić były prezydent? Może myśleć o bieżącej polityce, ale tu nie ma wcale wielu opcji. Bo spalone mosty ma nie tylko w Krakowie, ale tak samo można powiedzieć o jego perspektywach w szeroko pojętym PiS. Dopóki stery trzyma Jarosław Kaczyński, prezydent może w zasadzie zapomnieć o karierze w tym obozie. Ale w ostatnich latach doszło do daleko idącej dehermetyzacji prawicy. Nowym i silnym bytem jest Konfederacja. Wynik Sławomira Mentzena w ostatnich wyborach prezydenckich najlepiej pokazuje, że doktryna Kaczyńskiego zamykająca się w słowach „na prawo od PiS może być tylko ściana” już nie obowiązuje. Dlatego w scenariuszach kreślonych przez wielu komentatorów prezydent Andrzej Duda mógłby wrócić do polityki jako premier po nowym rozdaniu w 2027 roku. Byłby swoistym łącznikiem między PiS a Konfederacją. Tylko że na to musiałby się zgodzić jeszcze sam PiS. Obecnie zresztą zimna wojna między PiS a Konfederacją zmienia się w gorącą – z nieobliczalnymi konsekwencjami dla całej prawicy.