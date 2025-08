Dotychczas Trump unikał wskazywania swojego faworyta do startu w wyborach prezydenckich w 2028 roku (Trump, który był już prezydentem w latach 2017-2021, nie będzie mógł, zgodnie z konstytucją, ubiegać się o kolejną kadencję). W lutym mówił, że Vance jest „bardzo zdolny”, ale zastrzegł, że jest za wcześnie, by wskazywać go jako głównego kandydata do walki o prezydenturę w kolejnych wyborach.

Donald Trump o sankcjach wobec Rosji: Zdecyduję po wizycie Steve'a Witkoffa w Moskwie

Dziennikarze pytali też Trumpa, czy jest gotów na nałożenie sankcji na Rosję. 8 sierpnia mija termin ultimatum, jakie prezydent USA przedstawił w związku z wojną na Ukrainie. Jeśli Rosja do tego czasu nie poczyni znaczących postępów na drodze do zawarcia pokoju, USA mają nałożyć na nią sankcje, w tym sankcje wtórne na kraje, które kupują rosyjskie surowce, głównie ropę (chodzi przede wszystkim o Chiny i Indie). We wtorkowej rozmowie z CNBC Trump mówił, że Putin będzie musiał zakończyć wojnę, jeśli ropa będzie kosztować 10 dol. za baryłkę.

– Mamy spotkanie z Rosjanami jutro (w środę – red.). Zobaczymy, co się stanie – odparł Trump, nawiązując do wizyty w Moskwie Steve'a Witkoffa, specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu. Prezydent USA dodał, że po wizycie Witkoffa w Moskwie podejmie decyzję w sprawie ewentualnych sankcji. Nie chciał mówić jednak, jak wysokie cła zamierza nałożyć na Rosję. – Nigdy nie wskazuję konkretnej liczby, ale może to być coś zbliżonego do tego – stwierdził pytany, czy cło na import z Rosji zostanie podniesione do 100 proc., jak wcześniej sugerował.

Prezydenci USA i Rosji Foto: PAP

Trump po raz kolejny obarczył też swojego poprzednika, Joe Bidena, odpowiedzialnością za wybuch wojny na Ukrainie. – To wojna Bidena. Moim zadaniem jest wyciągnięcie nas z tego – stwierdził.