– Blisko, to znaczy, że czas konieczny, by rakiety balistyczne osiągnęły swoje cele, znacznie się zmniejsza – wyjaśnia rosyjski ekspert ONZ do spraw broni jądrowej Paweł Podwig. Przy tym on sam uważa, że „w rzeczy samej nie ma żadnej (wojskowej) konieczności przybliżania się amerykańskich okrętów do terytorium Rosji”.

Co mogą okręty atomowe Donalda Trumpa

– Są już tam, gdzie powinny być – powiedział jednak Donald Trump pytany już w poniedziałek, gdzie są obecnie amerykańskie podwodne okręty atomowe, którym kazał podpłynąć bliżej Rosji.

Amerykański prezydent wydał rozkaz przemieszczenia dwóch amerykańskich podwodnych okrętów atomowych. Według danych „Biuletynu Naukowców Jądrowych” (założonego w 1945 roku m.in. przez Alberta Einsteina) na Oceanie Atlantyckim USA mają sześć okrętów podwodnych klasy Ohio, przenoszących broń atomową. Stacjonują w bazie Kings Bay w stanie Georgia.