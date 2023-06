Rosja, broń atomowa i groźby wobec Polski i Zachodu. "Beton będzie się topić"

Wobec Zachodu i Polski formułowane są też groźby ataku konwencjonalnego. W maju 2022 roku Ramzan Kadyrow, prezydent Czeczenii mówił, że "Ukraina jest już sprawą zamkniętą", a jego "interesuje Polska". - Po Ukrainie, jeśli będzie rozkaz, pokażemy, co potrafimy zrobić w 6 sekund. Lepiej weźcie broń od najemników - mówił Kadyrow żądając od Polski przeprosin za oblanie farbą rosyjskiego ambasadora, Siergieja Andriejewa.



Z kolei w lutym Kadyrow groził "denazyfikacją Polski". "W ramach wspierania Ukrainy Warszawa zdołała pozbyć się własnych zasobów wojskowych i teraz jest zdezorientowana: co jeśli, po udanym skończeniu SWO (specjalnej operacji wojskowej - tak władze Rosji określają wojnę na Ukrainie - red.), Rosja rozpocznie denazyfikację i demilitaryzację kolejnego kraju? Po Ukrainie na mapie jest Polska!" - ostrzegał.

Z kolei niedawno zawoalowaną groźbę ataku na Polskę przedstawił Jewgienij Prigożyn, twórca Grupy Wagnera. Ogłaszając nabór najemników Grupa Wagnera zachęcała do zaciągania się do udziału w "marszu na Warszawę". W ogłoszeniu można było przeczytać, że uczestnicy marszu "nie będą potrzebować paszportów" i nauczą się siedmiu zwrotów po polsku: m.in. "ręce do góry", "rzuć broń", "rozbieraj się", "to twoja wina" i "jak w 1612".



Rosyjska doktryna obronna pozwala użyć broni atomowej w sytuacji, gdy zagrożona jest egzystencja rosyjskiego państwa, nawet jeżeli przeciwnik nie użył do ataku na Rosję broni tego rodzaju. Rosja posiada największy na świecie arsenał głowic atomowych - liczy on, według szacunków Federacji Amerykańskich Naukowców - 5 977 głowic. USA mają z kolei ok. 5 428 głowic atomowych.