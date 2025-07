Nicolas Kurzawa, autor artykułu opublikowanego w sobotnim wydaniu „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, zwraca uwagę na najnowsze wyniki Niemieckiego Urzędu Statystycznego. Wynika z nich, że w ubiegłym roku po raz pierwszy od 2008 r. więcej osób wyjechało z Niemiec do innych krajów UE, niż z nich przyjechało. Istotnym powodem był spadek zainteresowania przeprowadzką do Niemiec obywateli krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Utrwalone stereotypy: Polki – opiekunki, Rumuni - pomoc przy żniwach

„Gdy babcia wymagała stałej opieki, zatrudniano jako opiekunkę Polkę. W okresie żniw sprowadzaliśmy Rumunów. Niemcy uważali za niepodważalną oczywistość, że pewne elementarne prace wykonują ludzie z Europy Wschodniej. Niektóre narodowości stały się wręcz synonimem pewnych czynności, co świadczy o braku należytego szacunku” – pisze Kurzawa.

Pracownicy ze wschodniej części Europy byli przez długi czas podporą niemieckiego rynku pracy, łagodząc negatywne skutki kryzysu demograficznego. To ulega obecnie zmianie – coraz mniej osób z Polski, Rumunii czy Bułgarii przyjeżdża do pracy do Niemiec.