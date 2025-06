Fuzje i cięcia kosztów

To widoczne wciąż nasilenie zwolnień grupowych Jolanta Gierus –Misiaszek wiąże z ogólnym trendem do optymalizacji kosztów (czyli w praktyce do ich zmniejszenia, albo przynajmniej utrzymania na stałym poziomie). Efektem tego trendu jest nasilenie konsolidacji, centralizacji a także automatyzacji procesów w firmach- coraz częściej z pomocą AI. Do tego dochodzą ogłaszane w Polsce czy na świecie fuzje i przejęcia, które też z reguły kończą się redukcją zatrudnienia. Tak jak n.p. przejęcie banku Credit Suisse przez UBS, które przełożyło się na ogłoszone w lutym b.r. zamknięcie warszawskiego oddziału UBS i zwolnienie jego 1200 pracowników.

Jak zauważa ekspertka LHH, w przeciwieństwie do poprzednich lat, zwolnienia nie kumulują się w konkretnych branżach. Dotyczą różnych sektorów i mają różne przyczyny. N.p. głęboki kryzys w europejskiej branży chemicznej (wysokie koszty produkcji i tani import spoza Unii) doprowadził do wygaszania produkcji w Qemetica Soda Polska i zwolnień grupowych, które obejmą ok.200 osób. (Dodatkowo prawie setka ma odejść w ramach PDO).

Zróżnicowanie sytuacji widać czasem nawet w jednej firmie, która jednocześnie zwalnia pracowników i rekrutuje nowych ludzi o potrzebnych teraz kompetencjach.

Rynek kompetencji

– O ile po pandemii firmy biły się o pracowników, to dziś na znaczeniu zyskuje rynek kompetencji- podkreśla Jolanta Gierus –Misiaszek. Według niej, polski rynek pracy jest teraz w fazie stabilizacji i równowagi, bo nadal więcej miejsc pracy powstaje niż znika. Widać to zresztą w ogłoszonych w środę najnowszych danych GUS o bezrobociu rejestrowanym , które w maju spadło z 5,2 do 5 proc. Jak zaznacza Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, bezrobocie rejestrowane nigdy nie było w maju tak niskie. Choć wynika to także z prac sezonowych, które w maju ruszyły pełną parą, ale trzeba podkreślać, że rynek pracy w Polsce ma się całkiem dobrze i w najbliższej przyszłości będzie bardziej mu doskwierać brak wykwalifikowanych rąk do pracy aniżeli istotny wzrost liczby osób nie mogących znaleźć zatrudnienia- zaznacza Zielonka.

Na razie jednak widoczna na nim równowaga jest sporym wyzwaniem dla osób szukających zatrudnienia, bo w ostatnich dwóch latach konkurencja o oferty pracy bardzo wzrosła. - W rezultacie bardzo ważne jest dobre przygotowanie kandydatów a osobom, które tracą pracę dużo trudniej ją dzisiaj znaleźć bez wsparcia outplacementu – ocenia ekspertka LHH.