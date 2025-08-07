– Lipcowe odbicie jest dobrym sygnałem, ale nie przesądza jeszcze o odwróceniu trendu. Wzrost liczby ogłoszeń może być jedynie chwilową korektą po słabszym czerwcu – twierdzi Przemysław Sienkiewicz, szef rozwoju biznesu w agencji zatrudnienia Adecco Poland, komentując jej najnowszą analizę rynku rekrutacji, którą „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza. Według danych Adecco, w lipcu br. na portalach pracy i w mediach społecznościowych opublikowano 273,3 tys. nowych ofert zatrudnienia. To o 22,4 tys. (prawie 9 proc.) więcej niż w bardzo słabym czerwcu, który przyniósł wyraźne tąpnięcie w rekrutacjach.

Reklama Reklama

Gorzej niż przed rokiem

Nadal jednak w ujęciu rocznym widać osłabienie w rekrutacjach, bo w lipcu 2023 r. kandydaci do pracy mieli do wyboru 300 tys. ogłoszeń. Na ten kolejny już spadek liczby ofert w ujęciu rocznym zwraca też uwagę Monika Łosiewicz, senior menedżer ds. potencjału ludzkiego w firmie doradczej Grant Thornton w komentarzu do jej raportu z monitoringu ofert pracy opublikowanych w lipcu na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Raport, który „Rzeczpospolita” przedstawia jako pierwsza, pokazał, że w ubiegłym miesiącu pojawiło się tam prawie 271 tys. nowych ogłoszeń, o 9 proc. więcej niż w czerwcu, ale jednocześnie o 9 proc. mniej niż w lipcu ubiegłego roku.

Jak przypomina Monika Łosiewicz, okres kwiecień–lipiec to zwykle bardzo intensywny okres na rynku pracy, gdyż wiele branż zaczyna zatrudniać pracowników do prac sezonowych, np. na budowach, w rolnictwie czy w turystyce. – Teraz tego sezonowego „doładowania” nie widać – łączna liczba ofert pracy w sieci drugi miesiąc z rzędu wyraźnie spada w ujęciu rocznym. Wszystko wskazuje na to, że po prostu w innych, mniej sezonowych branżach, spadki są jeszcze głębsze – podkreśla ekspertka Grant Thornton.

Poszukiwane techniczne kompetencje

Jak wynika z analizy Adecco Poland, niemal wszystkie z ośmiu branż najbardziej aktywnych w rekrutacji opublikowały w lipcu więcej ofert pracy niż w czerwcu br. Wyjątkiem był handel detaliczny, który zanotował spadek o prawie 4 proc. liczby ogłoszeń opublikowanych w internecie w porównaniu z czerwcem.