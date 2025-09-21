Najmniejsza od lat liczba wakatów w polskich firmach, kurcząca się ilość ogłoszeń na portalach rekrutacyjnych (gdzie z kolei przybywa aplikacji) wyraźnie wskazują, że osoby szukające pracy powinny wykorzystywać jak najwięcej kanałów dotarcia do pracodawców. W tym networking, czyli sieć osobistych kontaktów – najczęściej (choć niekoniecznie) zawodowych. Ta sieć kontaktów może być szczególnie przydatna w przypadku ofert dostępnych w ramach tzw. ukrytego rynku pracy, które nie trafiają do serwisów rekrutacyjnych ani nawet na firmową stronę kariery.

Reklama Reklama

Ukryte oferty pracy



Kacper Krasnodębski, menedżer w firmie Wyser Executive Search, przypomina, że według branżowego portalu The Interview Guys, nawet 70-80 proc. wakatów jest wypełnianych na ukrytym rynku pracy, gdzie kluczową rolę odgrywają sieci kontaktów, rekomendacje pracowników i bezpośrednie działania rekruterów.

Ten rynek jest szczególnie ważny przy rekrutacjach menedżerów, co potwierdzają też wewnętrzne analizy Wyser. Około 60 proc. zrekrutowanych menedżerów firma pozyskuje dzięki direct search, czyli bezpośrednim poszukiwaniom i osobistym kontaktom swoich konsultantów. Kolejne 20 proc. stanowią kandydaci wskazani przez osoby z branży. Znacznie mniejszą rolę odgrywają ogłoszenia (9 proc. pozyskanych z sukcesem menedżerów).

– Pokazuje to rolę zaufania i jakości relacji, które umożliwiają rozpoczęcie rozmowy o zmianie zawodowej, a następnie ocenę dopasowania kulturowego, stylu przywództwa i zdolności do działania – podkreśla Kacper Krasnodębski, dodając, że w rekrutacjach na stanowiska menedżerskie rekruterzy często pozyskują kandydatów pasywnych, czyli osoby, które nie szukają aktywnie nowej pracy. Relacje z osobami z branży stają się więc jednym z głównych źródeł przewagi w rekrutacjach na poziomie executive. Podobnie jest w przypadku specjalistów.