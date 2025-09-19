Ministerstwo Cyfryzacji rekrutuje pracowników. Ile można zarobić?

Ministerstwo Cyfryzacji mieści się ul. Królewskiej w Warszawie, ale jak zaznacza w przypadku obu stanowisk możliwe jest częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu, stąd nie tylko osoby zamieszkujące stolicę mogę być chętne do ubiegania się o pracę w resorcie.

Reklama Reklama

Ministerstwo Cyfryzacji szuka pracowników. Zarobki do 12 419 zł brutto

Pierwsze ogłoszenie opublikowane w tym tygodniu na stronie resortu dotyczy naczelnika wydziału w Wydziale Inwestycji w Nowych Technologiach, Departamentu Badań i Innowacji. Rekrutacja na to stanowisko potrwa do 26 września. Ministerstwo oferuje pełen etat i wynagrodzenie na poziomie około 12 419 zł brutto.

Od kandydatów wymagane jest między innymi wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat w zakresie nowych technologii lub w projektach inwestycyjnych, znajomość języka angielskiego na poziomie B2, a także znajomość projektu rozporządzenia AI Act, organizacji i działania EuroHPC JU, czy programów Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) i Krajowy Plan Odbudowy (KPO).