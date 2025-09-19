Ministerstwo Cyfryzacji rekrutuje pracowników. Ile można zarobić?

Aktualizacja: 19.09.2025 18:32 Publikacja: 19.09.2025 17:33
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski
Foto: PAP/Marek Gorczyński
Ministerstwo Cyfryzacji mieści się ul. Królewskiej w Warszawie, ale jak zaznacza w przypadku obu stanowisk możliwe jest częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu, stąd nie tylko osoby zamieszkujące stolicę mogę być chętne do ubiegania się o pracę w resorcie.
Pierwsze ogłoszenie opublikowane w tym tygodniu na stronie resortu dotyczy naczelnika wydziału w Wydziale Inwestycji w Nowych Technologiach, Departamentu Badań i Innowacji. Rekrutacja na to stanowisko potrwa do 26 września. Ministerstwo oferuje pełen etat i wynagrodzenie na poziomie około 12 419 zł brutto.
Od kandydatów wymagane jest między innymi wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat w zakresie nowych technologii lub w projektach inwestycyjnych, znajomość języka angielskiego na poziomie B2, a także znajomość projektu rozporządzenia AI Act, organizacji i działania EuroHPC JU, czy programów Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) i Krajowy Plan Odbudowy (KPO).
Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje również radcy do spraw nadzoru nad dostawcami usług zaufania w Wydziale do spraw Nadzoru nad Usługami Zaufania oraz Elektroniczną Identyfikacją. Kandydaci mają czas na składanie ofert do 27 września. Na stanowisku tym mogą liczyć na zarobki wynoszące około 11 039 zł brutto.
Tutaj także wymagane jest wykształcenie wyższe, a do tego doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat w zakresie przeprowadzania kontroli lub audytów, znajomość języka angielskiego na poziomie B2 oraz znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania informacji, planowania i rozbudowy infrastruktury technicznej pod kątem bezpieczeństwa, jak i ustaw o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o kontroli w administracji rządowej czy prawa przedsiębiorców.
