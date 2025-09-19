Z tego artykułu się dowiesz: Co ze stanowiskiem prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej po odejściu Jacka Oko?

Jakie kompetencje ma prezes UKE?

W jaki sposób Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia ciągłość funkcjonowania UKE po odejściu prezesa?

Jakie działania podejmują organizacje pozarządowe w związku z wyborem nowego prezesa UKE?

18 września był ostatnim dniem urzędowania Jacka Oko z Politechniki Wrocławskiej na stanowisku prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jego następca nie został powołany na czas, aby płynnie przejąć stery tego jednego z najważniejszych urzędów w kraju. Mamy stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji w tej kwestii. Resort uspokaja, że nic złego się nie stało.

Jacek Oko nie jest już prezesem UKE. Następca będzie w Sejmie

UKE nadzoruje dwa istotne segmenty gospodarki w Polsce: telekomunikację i rynek pocztowy. Są one warte w sumie około 80 mld zł. Do tego prezes UKE uzyskać ma za chwilę nowe kompetencje: decydowania o tym, jakie treści mogą, a jakie nie, istnieć w mediach społecznościowych.

Dr hab. Jacek Oko pełnił funkcję prezesa UKE 5 lat. Został wskazany na to stanowisko przez premiera Mateusza Morawieckiego. Jak nam mówił w ostatnim wywiadzie, zastanawiał się, czy nie wystartować w konkursie na kolejną kadencję. Czy to zrobił – nie wiemy. Ze strony koalicji rządzącej płynęły raczej jednoznaczne sygnały, że szans nie ma.