Aktualizacja: 16.09.2025 09:10 Publikacja: 16.09.2025 08:19
W czwartek kończy się kadencja obecnego prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Foto: PAP/Rafał Guz
Jak pisaliśmy, premier Donald Tusk wybrał z listy przedstawionej mu przez komisję rekrutacyjną następcę Jacka Oko na stanowisko prezesa UKE. Ma nim zostać Przemysław Kuna, obecnie zastępca dyrektora państwowego instytutu NASK.
Wniosek premiera, zgodnie z przepisami, trafił do Sejmu 8 września, a dzień później został skierowany do Komisji Cyfryzacji, Innowacji i Nowych Technologii. Jej przewodniczącym jest poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo.
Do tej pory nie wyznaczono terminu posiedzenia Komisji, która ma rozpatrzyć wniosek szefa rządu. Tymczasem kadencja obecnego prezesa UKE – urzędu nadzorującego rynki warte dziesiątki miliardów złotych i mającego zyskać nowe kompetencje istotne dla internautów – kończy się za trzy dni, 18 września.
Można by sądzić, że to nie problem – przecież nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli także powołano z opóźnieniem (kadencja Mariana Banasia zakończyła się 31 sierpnia). Jest jednak zasadnicza różnica: ustawa o NIK przewiduje możliwość przedłużenia kadencji do czasu powołania następcy. W przypadku UKE takiej możliwości nie ma.
– Ustawa Prawo Komunikacji Elektronicznej nie przewiduje mechanizmu „automatycznego” przedłużenia kadencji dotychczasowego prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do czasu powołania jego następcy – przekazał nam Szymon Zawiłło z biura prasowego resortu cyfryzacji, który nadzoruje działanie UKE.
– Zapewnienie ciągłości funkcjonowania urzędu jest realizowane poprzez regulacje wewnętrzne oraz działania zastępców prezesa UKE – dodał.
Co to oznacza w praktyce? Zastępcami Jacka Oko, wskazanego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego, są Krzysztof Dyl (wiceprezes UKE odpowiedzialny za telekomunikację) oraz Karol Krzywicki (odpowiedzialny za rynek pocztowy). Ponadto w urzędzie działa dyrektor generalny.
Zgodnie z regulaminem UKE, prezes może upoważnić zastępców do wydawania decyzji w jego imieniu dla podmiotów nadzorowanych – operatorów telekomunikacyjnych, nadawców radiowych i telewizyjnych oraz firm pocztowych.
Jednak wraz z końcem kadencji prezesa UKE upoważnienia te tracą ważność – informuje resort cyfryzacji.
Jak rozumiemy, urzędnicy będą nadal wykonywać swoje obowiązki, ale do czasu powołania nowego prezesa UKE nie będzie wydawać decyzji.
– Czekamy na pojawienie się ostatecznej koncepcji systemu bezpiecznej łączności MSWiA i Exatela i mamy nadzieję, że będzie to formuła otwarta dla wszystkich graczy rynkowych – mówi Witold Drożdż, członek zarządu Orange Polska ds. strategii i spraw korporacyjnych.
Od decyzji prezesa UKE zależy m.in. to, kto podlega regulacji, jakimi częstotliwościami radiowymi dysponują sieci komórkowe, jak mogą kształtować się ceny za infrastrukturę szerokopasmową budowaną z pieniędzy publicznych, zmiana cen za listy i paczki Poczty Polskiej, czy – pośrednio – kto płaci daninę na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz komu należy się kara za nieprzestrzeganie przepisów lub niewywiązywanie się z zobowiązań inwestycyjnych.
Źródło: rp.pl
