Piotr Kuriata, d. członek zarządu P4 ds. regulacji, dziś prezes Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji, w rozmowie z nami udziału w naborze nie wykluczył.

Jest jeszcze jedna możliwość, o której słyszymy w trakcie zbierania informacji na potrzeby tego materiału. Wariant ten brzmi: Jacek Oko zostaje szefem UKE na dłużej, tak jak kiedyś Anna Streżyńska. Ewentualny powód: koalicja rządząca nie dojdzie szybko do porozumienia.

Regulator gigantycznych rynków

Urząd Komunikacji Elektronicznej zajmuje się regulowaniem rynków telekomunikacyjnego i pocztowego, które warte są razem około 80 mld zł. Telekomunikacja zdominowana jest przez czterech graczy: Orange Polska, Cyfrowy Polsat, P4 i T-Mobile Polska. Rynek pocztowy przez Pocztę Polską i rozpychające się przedsiębiorstwa od automatów paczkowych, z InPostem Rafała Brzoski na czele.

Prezes UKE – w dużym skrócie – dba o zrównoważony rozwój rynku telekomunikacyjnego. Określa ramy działania operatorów o znaczącej pozycji rynkowej, dba o efektywne wykorzystanie rzadkich zasobów, w tym głównie częstotliwości radiowych, które rozdysponowuje w przetargach i aukcjach, czy zatwierdza politykę przedsiębiorstw telekomunikacyjnych budujących sieci ze środków publicznych.

Do kompetencji prezesa UKE należy też zbieranie danych o rynku czy prowadzenie platformy elektronicznej do przenoszenia numerów telefonicznych z sieci do sieci. Jego decyzje zastępować mogą ustalenia bilateralne firm telekomunikacyjnych, gdy nie są się w stanie porozumieć co do zasad dostępu do sieci lub nieruchomości.

Prezes UKE nabyć ma wkrótce dodatkowe uprawnienia, wynikające z ustawy wdrażającej dyrektywę Digital Services Act. Fundacja Panoptykon określiła go „moderatorem internetu”, wyrażając obawy, czy przetrwa wolność słowa. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Cyfryzacji to prezesowi UKE będzie się zgłaszać nielegalne treści w sieci, a od jego decyzji zależeć będzie, czy będą one dalej wyświetlane, czy nie.