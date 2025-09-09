Aktualizacja: 09.09.2025 15:16 Publikacja: 09.09.2025 14:20
Premier Donald Tusk
Foto: PAP/Radek Pietruszka
18 września kończy się kadencja prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czyli regulatora rynków telekomunikacyjnego, pocztowego, a wkrótce także osoby mającej wpływ na treści publikowane w mediach społecznościowych. Obecnie urzędem kieruje Jacek Oko. Już wiadomo, kto miałby go zastąpić. Potrzebna jest uchwała Sejmu.
16 lipca Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła nabór na to stanowisko. Zgodnie z procedurą komisja rekrutacyjna wskazać miała do trzech osób, spośród których premier wybrać miał kandydata na nowego szefa UKE.
Jak pisaliśmy, kandydatem Koalicji Obywatelskiej miał być zastępca dyrektora NASK – Przemysław Kuna. Dziś ta informacja potwierdziła się.
8 września premier Donald Tusk skierował do Sejmu wniosek o powołanie Przemysława Kuny na prezesa UKE – podano na stronie internetowej Sejmu. W uzasadnieniu premier napisał, że Przemysław Kuna „spełnił wszystkie wymagania stawiane kandydatom, dowodząc, że posiada wiedzę, kompetencje oraz predyspozycje niezbędne do zajmowania stanowiska prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej”.
Kandydata przedstawić ma posłom oficjalnie wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wniosek premiera skierowano dziś do oceny Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowych Technologii.
Przypomnijmy, że Przemysław Kuna odpowiada w instytucie NASK w randze dyrektora za projekty infrastrukturalne i edukacyjne. Jak wynika z biogramu przygotowanego przez instytut, od ponad 30 lat jest związany z branżą teleinformatyczną. Od 2021 roku pełni funkcję prezesa Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej. Wieloletni ekspert i przewodniczący Komitetu e-Gospodarki Krajowej Izby Gospodarczej oraz doradca ds. ICT prezesa KIG.
Był szefem zespołu ekspertów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, koordynował budowę Systemu Rejestrów Państwowych. Następnie pełnił funkcję podsekretarza stanu w MSW, odpowiedzialnego za pion teleinformatyczny.
Kierował takimi projektami jak budowa centrum kolokacji sieci Datacom, budowa sieci szkieletowej Exatel, budowa ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej OST 112. Był doradcą ds. budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w NASK.
Pracował w zarządach spółek z Grupy Telnap Telecom – Telnap Telecom (operatora dla biznesu) oraz N3net (operatora dla klientów indywidualnych). Był odpowiedzialny za wdrożenie i zrealizowanie strategii grupy.
Ukończył Politechnikę Lubelską oraz Politechnikę Warszawską. Studia doktoranckie odbył w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej.
Czytaj więcej
Po ponad miesiącu od ogłoszenia w kancelarii premiera ruszyły prace nad wyborem prezesa Urzędu Ko...
Jak pisaliśmy, na stanowisko prezesa UKE kandydowali m.in. Piotr Kuriata, Bogusław Kułakowski oraz Mateusz Chołodecki. Organizacje pozarządowe pod egidą Panoptykonu domagały się, aby kandydaci zaprezentowali się podczas tzw. wysłuchań publicznych. Ich głos nie został wzięty pod uwagę.
KPRM do tej pory nie ogłosiła też, kogo wybrano spośród 10 kandydatów, na tzw. krótką listę. Według naszych informacji, komisja rekrutacyjna miała przedstawić premierowi listę dwóch kandydatów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
18 września kończy się kadencja prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czyli regulatora rynków telekomunikacyjnego, pocztowego, a wkrótce także osoby mającej wpływ na treści publikowane w mediach społecznościowych. Obecnie urzędem kieruje Jacek Oko. Już wiadomo, kto miałby go zastąpić. Potrzebna jest uchwała Sejmu.
We Francji upadł kolejny rząd, Polska wciąż bez skutecznej obrony przed rosyjskimi dronami, a producenci elektry...
O motywacjach do zakładania firm, barierach, potrzebie stabilnego prawa i nowych modelach ułatwiających start pr...
Waszyngton zachęca Europę do wspólnych działań wobec kupujących rosyjską ropę, brak zaufania kosztuje polską gos...
Spora grupa firm już zdążyła pochwalić się dokonaniami w drugim kwartale i całym pierwszym półroczu 2025 r. Któr...
Według prognoz w tym roku Turcja zanotuje kolejny rekord turystyczny — 65 mln milionów odwiedzających. To o 2,...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas