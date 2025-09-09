Rzeczpospolita
Premier Donald Tusk wskazał nowego prezesa UKE. Teraz zagłosuje Sejm

Premier Donald Tusk przedłożył Sejmowi wniosek o powołanie nowego prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Potwierdziły się informacje „Rzeczpospolitej”.

Publikacja: 09.09.2025 14:20

Premier Donald Tusk

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Urszula Zielińska

18 września kończy się kadencja prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czyli regulatora rynków telekomunikacyjnego, pocztowego, a wkrótce także osoby mającej wpływ na treści publikowane w mediach społecznościowych. Obecnie urzędem kieruje Jacek Oko. Już wiadomo, kto miałby go zastąpić. Potrzebna jest uchwała Sejmu. 

Donald Tusk zaproponował nowego prezesa UKE 

16 lipca Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła nabór na to stanowisko. Zgodnie z procedurą komisja rekrutacyjna wskazać miała do trzech osób, spośród których premier wybrać miał kandydata na nowego szefa UKE.

Jak pisaliśmy, kandydatem Koalicji Obywatelskiej miał być zastępca dyrektora NASK – Przemysław Kuna. Dziś ta informacja potwierdziła się.

8 września premier Donald Tusk skierował do Sejmu wniosek o powołanie Przemysława Kuny na prezesa UKE – podano na stronie internetowej Sejmu. W uzasadnieniu premier napisał, że Przemysław Kuna „spełnił wszystkie wymagania stawiane kandydatom, dowodząc, że posiada wiedzę, kompetencje oraz predyspozycje niezbędne do zajmowania stanowiska prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej”. 

Kandydata przedstawić ma posłom oficjalnie wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wniosek premiera skierowano dziś do oceny Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowych Technologii. 

Kim jest kandydat premiera na prezesa UKE? 

Przypomnijmy, że Przemysław Kuna odpowiada w instytucie NASK w randze dyrektora za projekty infrastrukturalne i edukacyjne. Jak wynika z biogramu przygotowanego przez instytut, od ponad 30 lat jest związany z branżą teleinformatyczną. Od 2021 roku pełni funkcję prezesa Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej. Wieloletni ekspert i przewodniczący Komitetu e-Gospodarki Krajowej Izby Gospodarczej oraz doradca ds. ICT prezesa KIG.

Był szefem zespołu ekspertów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, koordynował budowę Systemu Rejestrów Państwowych. Następnie pełnił funkcję podsekretarza stanu w MSW, odpowiedzialnego za pion teleinformatyczny.

Kierował takimi projektami jak budowa centrum kolokacji sieci Datacom, budowa sieci szkieletowej Exatel, budowa ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej OST 112. Był doradcą ds. budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w NASK.

Pracował w zarządach spółek z Grupy Telnap Telecom – Telnap Telecom (operatora dla biznesu) oraz N3net (operatora dla klientów indywidualnych). Był odpowiedzialny za wdrożenie i zrealizowanie strategii grupy.

Ukończył Politechnikę Lubelską oraz Politechnikę Warszawską. Studia doktoranckie odbył w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej.

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk
Biznes
Kto pokieruje UKE? Nowe oficjalne i nieoficjalne informacje
Jak pisaliśmy, na stanowisko prezesa UKE kandydowali m.in. Piotr Kuriata, Bogusław Kułakowski oraz Mateusz Chołodecki. Organizacje pozarządowe pod egidą Panoptykonu domagały się, aby kandydaci zaprezentowali się podczas tzw. wysłuchań publicznych. Ich głos nie został wzięty pod uwagę. 

KPRM do tej pory nie ogłosiła też, kogo wybrano spośród 10 kandydatów, na tzw. krótką listę. Według naszych informacji, komisja rekrutacyjna miała przedstawić premierowi listę dwóch kandydatów.

