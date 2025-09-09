18 września kończy się kadencja prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czyli regulatora rynków telekomunikacyjnego, pocztowego, a wkrótce także osoby mającej wpływ na treści publikowane w mediach społecznościowych. Obecnie urzędem kieruje Jacek Oko. Już wiadomo, kto miałby go zastąpić. Potrzebna jest uchwała Sejmu.

Reklama Reklama

Donald Tusk zaproponował nowego prezesa UKE

16 lipca Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła nabór na to stanowisko. Zgodnie z procedurą komisja rekrutacyjna wskazać miała do trzech osób, spośród których premier wybrać miał kandydata na nowego szefa UKE.

Jak pisaliśmy, kandydatem Koalicji Obywatelskiej miał być zastępca dyrektora NASK – Przemysław Kuna. Dziś ta informacja potwierdziła się.

8 września premier Donald Tusk skierował do Sejmu wniosek o powołanie Przemysława Kuny na prezesa UKE – podano na stronie internetowej Sejmu. W uzasadnieniu premier napisał, że Przemysław Kuna „spełnił wszystkie wymagania stawiane kandydatom, dowodząc, że posiada wiedzę, kompetencje oraz predyspozycje niezbędne do zajmowania stanowiska prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej”.

Kandydata przedstawić ma posłom oficjalnie wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wniosek premiera skierowano dziś do oceny Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowych Technologii.